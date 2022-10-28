快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

輸銀捷克布拉格代表人辦事處 31日開業

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

輸出入銀行布建海外據點腳步不停歇，繼印尼雅加達代表人辦事處於10月24日開幕後，捷克布拉格代表人辦事處緊接著於10月31日正式開業，輸銀為本國銀行首家在捷克成功設立據點之金融機構，為台灣拓展中東歐市場奠定新的里程碑。辦事處位於布拉格最大的行政區六區，政經文化活動鼎盛，當地國際機場亦位於此區，交通便捷。

捷克位處歐洲中心地理位置，深具工業發展潛力，亦為我國多家知名企業前進歐洲設廠首選之地，依據英國銀行家雜誌(The Banker) 2022年7月公布全球千大銀行排行榜，前二十大銀行即有7家在捷克首都布拉格設有營運據點，台灣亦不缺席，輸銀捷克布拉格代表人辦事處前於2021年11月11日獲金融監督管理委員會同意向當地主管機關提出申請，經輸銀積極辦理申設程序後，隨即於2022年2月17日獲捷克國家銀行(Czech National Bank)核准設立，今正式開業營運，將充分發揮代表人辦事處之中介功能，並以捷克為軸心，協助廠商掌握中東歐市場商機，作為兩國產業、經貿與金融交流聯繫之橋樑，進一步深化台捷雙邊友好合作關係。

台灣與捷克共享自由、民主及人權價值，近年來各領域的交流與合作日趨密切，在我國新冠肺炎疫情嚴峻之際，捷克等中東歐國家均慷慨捐贈我國疫苗，為進一步強化雙邊經貿投資合作，國家發展委員會主任委員龔明鑫於2022年1月11日宣布成立10億美元「中東歐融資基金」，由輸銀擔任融資基金執行單位，現輸銀捷克布拉格代表人辦事處正式開業，可就近服務當地雙邊企業，只要台灣廠商願意到中東歐投資，或是台灣廠商與中東歐廠商有合資企業，又或是中東歐廠商和台灣有合作關係，例如在台灣有設立供應鏈或採購關係，除輸銀總行及各分行外，亦可就近向輸銀布拉格代表人辦事處或我國駐中東歐的駐外各館處洽詢相關申貸細節。

輸出入銀行隸屬財政部，為百分之百國營專業政策性銀行，致力配合政府經貿政策，在各新興及政策地區市場推廣並提供我國企業完整貿易金融服務，未來捷克布拉格代表人辦事處將扮演橋樑中介功能，協助促成台灣與中東歐國家雙邊的貿易發展，並與中東歐資信優良銀行聯繫合作轉融資業務，服務我國出口商及中東歐當地客戶，協助我國企業海外市場多元布局與掌握商機。

捷克 中東 布拉

延伸閱讀

帕帕諾離任倒數 胡薩將掌英國皇家歌劇院

吳釗燮接見捷克烏克蘭智庫領袖 盼凝聚共識捍衛民主

【專家之眼】歐洲多國人民衝上街頭高喊：受夠了！

經典賽／4資格賽隊伍的洞補上 中華隊分組對手出爐

相關新聞

防疫險後遺症…台灣開放純網保 恐只剩一支「中華隊」

金管會開放純網路保險公司（簡稱純網保）設立，10月31日將是業者最後申請截止日，但今年產險業面臨防疫險巨災理賠衝擊，多已無心力再申請申設純網保，反而讓外資集團有機會藉此進入國內產險市場，中信金與遠傳的強強結盟，則可望成為純網保中唯一的「中華隊」代表。

景氣降溫 學者：保3有風險

主計總處昨日公布今年第三季國民所得概估，第三季ＧＤＰ年增百分之四點一，比八月預測數百分之四點七一減少○點六一個百分點，主...

上季GDP成長率 下修至4.1%

主計總處昨（28）日公布第3季經濟成長率概估4.1%，較8月預測值4.71%減少0.61個百分點。主計總處專門委員吳佩璇...

彭博：台灣面臨多重風險

彭博資訊分析，台灣今年經濟成長將面臨多重風險，包括通膨居高不下、地緣政治緊張未解、以及全球對台灣出口的需求下滑。

全球最佳雇主 六台企上榜

美國財經雜誌富比世（Forbes）日前公布「2022全球最佳雇主」排行榜，評選出全球800家得分最高的企業，南韓三星集團...

主計總處：第三季GDP為4.1% 低於預測0.61個百分點

主計總處今（28）日公布今年第三季國民所得概估統計，第三季GDP年增4.1%，比8月預測數減少0.61個百分點，主計總處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。