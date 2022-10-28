輸銀捷克布拉格代表人辦事處 31日開業

輸出入銀行布建海外據點腳步不停歇，繼印尼雅加達代表人辦事處於10月24日開幕後，捷克布拉格代表人辦事處緊接著於10月31日正式開業，輸銀為本國銀行首家在捷克成功設立據點之金融機構，為台灣拓展中東歐市場奠定新的里程碑。辦事處位於布拉格最大的行政區六區，政經文化活動鼎盛，當地國際機場亦位於此區，交通便捷。

捷克位處歐洲中心地理位置，深具工業發展潛力，亦為我國多家知名企業前進歐洲設廠首選之地，依據英國銀行家雜誌(The Banker) 2022年7月公布全球千大銀行排行榜，前二十大銀行即有7家在捷克首都布拉格設有營運據點，台灣亦不缺席，輸銀捷克布拉格代表人辦事處前於2021年11月11日獲金融監督管理委員會同意向當地主管機關提出申請，經輸銀積極辦理申設程序後，隨即於2022年2月17日獲捷克國家銀行(Czech National Bank)核准設立，今正式開業營運，將充分發揮代表人辦事處之中介功能，並以捷克為軸心，協助廠商掌握中東歐市場商機，作為兩國產業、經貿與金融交流聯繫之橋樑，進一步深化台捷雙邊友好合作關係。

台灣與捷克共享自由、民主及人權價值，近年來各領域的交流與合作日趨密切，在我國新冠肺炎疫情嚴峻之際，捷克等中東歐國家均慷慨捐贈我國疫苗，為進一步強化雙邊經貿投資合作，國家發展委員會主任委員龔明鑫於2022年1月11日宣布成立10億美元「中東歐融資基金」，由輸銀擔任融資基金執行單位，現輸銀捷克布拉格代表人辦事處正式開業，可就近服務當地雙邊企業，只要台灣廠商願意到中東歐投資，或是台灣廠商與中東歐廠商有合資企業，又或是中東歐廠商和台灣有合作關係，例如在台灣有設立供應鏈或採購關係，除輸銀總行及各分行外，亦可就近向輸銀布拉格代表人辦事處或我國駐中東歐的駐外各館處洽詢相關申貸細節。

輸出入銀行隸屬財政部，為百分之百國營專業政策性銀行，致力配合政府經貿政策，在各新興及政策地區市場推廣並提供我國企業完整貿易金融服務，未來捷克布拉格代表人辦事處將扮演橋樑中介功能，協助促成台灣與中東歐國家雙邊的貿易發展，並與中東歐資信優良銀行聯繫合作轉融資業務，服務我國出口商及中東歐當地客戶，協助我國企業海外市場多元布局與掌握商機。