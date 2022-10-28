景氣前景不樂觀 合庫董座雷仲達：明年景氣回溫看2大因素

各項數據反映景氣前景不樂觀，銀行公會理事長、合庫金董事長雷仲達今認為，目前主要有兩大不利因素，包括主要國家激進升息，加上地緣衝突未緩解，對全球景氣帶來不利影響，但今年台灣經濟成長率「保三」應沒問題，預計明年下半年若升息循環結束、地緣政治緩解，全球景氣應可回溫，「也不見得那麼悲觀」。

全球景氣衰退出現隱憂，近期全球終端需求疲軟趨勢蔓延，我國外貿動能「旺季不旺」，財政部認為，需求持續不振，且國際大環境不穩定因素有增無減，第四季出口面臨相當大壓力；國發會景氣燈號也出現警訊，9月景氣燈號轉呈黃藍燈，只差1分就亮出代表低迷的藍燈，景氣反轉速度超乎市場預期。

根據IMF及IHS最新展望，兩機構已各自下修今年全球經濟成長率至3.2%及2.8%，明年成長率僅2.7%及1.4%，為2001年以來，排除金融海嘯及新冠肺炎期間外的最弱表現。

台北金融科技展今登場，雷仲達會中受訪時提到景氣問題，當前主要是半導體業前景不明，對國內經濟帶來影響，但預估今年國內經濟成長率「保三」應沒問題，明年雖多數研究機構都認為不樂觀，且不只是台灣，全球明年成長率都會差一點，不過整體還是在成長軌道上。

他認為，目前有二大因素衝擊景氣，第一是美國升息，加上很多先進國家激進升息，這部分是對經濟打擊很大的重要因素；第二是地緣衝突持續，俄烏戰爭持續進行，對於供應鏈、糧食、能源都有影響，全球經濟帶短暫看不出好結果，大家也會較為不樂觀。

但他強調，雖然大環境不樂觀，「但我個人是比較偏向樂觀」，預估明年第一、二季景氣還是不好，但慢慢進入下半年後，等全球升息循環結束、地緣政治出現緩解，屆時全球景氣「也不見得這麼悲觀」。