邁入第三階段區塊開發 未來離岸風電融資面臨六大挑戰

台灣離岸風電邁入第三階段區塊開發，天豐新能源副總經理羅富彥今（28）日示警，未來離岸風電融資將面臨六大挑戰，首當其衝即是全球經濟情勢，包括：美國聯準會縮表、利率上揚、國際原物料上漲等，並不利「目前」新專案投資的可行性。

Skyborn Renewables天豐新能源今（28）日舉辦「離岸風電融資創新研討會」，針對台灣離岸風電第三階段首要面臨的融資議題，邀集產官學各界先進探討多元融資方案。

經濟部政務次長曾文生表示，綠色產業發展已成為我國經濟發展的重要力量，風電投資占國外資金投資很大一部分，且光電、風電投資的同時，會減少化石燃料進口，也是未來GDP成長的穩定支撐。

我國離岸風電2026至2035年將進行第三階段區塊開發，釋出15GW裝置容量，根據經濟部能源局資料顯示，離岸風電建置成本高昂，1MW約新台幣二億元，未來十年投融資金額超過新台幣二兆元，因此需要多元籌資管道挹注。

Skyborn Renewables天豐新能源指出，過去外資看好台灣政策目標與天然資源優勢，讓台灣離岸風電產業成為全球投資的熱點，然而當前的台灣，對外面對著美、日、韓等區域離岸風電規模急起直追，開發量能與資金需求擴大，對內隨著第二階段離岸風場融資金額累計將達到4,000億元以上，未來十年預計第三階段將有超過二兆元資金需求，台灣如何在全球離岸風電市場中保持領先，持續吸引外商投資，引領國內供應鏈升級，成為重中之重的課題。

羅富彥表示，離岸風電未來融資的六大挑戰，除了目前的全球經濟情勢外，還包括：歐美日等區域離岸風電專案爭搶承包商量能，僧多粥少加劇專案投資成本與興建時程；第三大挑戰為CPPA成為第三階段專案發電收入來源，合約複雜度及承購方評等成為融資授信的重點項。

此外，第四大挑戰為國產化及行政契約內容仍有模糊地帶，不確定性將造成盡職調查及風險評估困難；第五大挑戰是港口及電網等基礎建設議題，風機大型化的相關基建進度及台電加強電網費合理性。

至於第六大挑戰，則是專案國際再保險量能的緊縮，也就是專案過度集中的巨災風險及本土保險自留率問題。

不過，羅富彥也表示，台灣離岸風電融資市場已逐步成熟；下一步，台灣離岸風電產業需要的是多元籌資管道。