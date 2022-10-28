循環經濟顯成效！環保署表揚資源循環績優企業

為鼓勵積極推動資源循環的業者，並由獲獎者分享成功案例供其他業者借鏡，證明投入資源循環可創造經濟價值及建立可行商業模式，鼓勵更多企業朝資源永續循環的方向努力，環保署於今(28)日在桃園市環保科技園區永續資源館舉辦「111年資源循環績優企業頒獎典禮」，公開表揚頒發獎座及商品禮券，並邀請績優企業代表經驗分享。

環保署表示，績優企業遴選對象分為兩組，一組為促進物料再生循環、具備實際推動績效的「循環組」，例如再利用機構、回收處理業等；另一組為將創新概念導入循環模式的「新創組」，例如擁有資源循環創新產品、服務或技術的業者。在歷經嚴謹遴選程序後，今年度獲獎業者共計27家，其中「循環組」計五家獲選本次最高殊榮的金質獎，以及八家獲優良銀質獎，得獎者領域含括生物質、化學品、塑膠、金屬及非金屬循環等廠商；新創組兩家獲選金質獎、12家獲選銀質獎，包括建立循環服務平台、推出循環服務模式、具創新產品、創新技術等不同類型的業者。遴選結果及績優事蹟詳見附件。

今年度獲選績優企業各具特色，企業亮點分享部分，「循環組」邀請到從事廢照明光源、印刷電路板循環再製資源化產品的「中台資源科技股份有限公司」，半導體研磨廢水再製為矽粒、廢膠條回收再製為脫模膠的「日月光半導體製造股份有限公司十一廠」，促進化學品（如光阻剝離液、顯影劑等）循環使用的「友達光電股份有限公司台中廠」、處理氫氟酸廢酸液並產出資源化產品矽氟酸鈉的「秀霖環境科技股份有限公司」，以及推動工業港、電廠及水泥廠形成產業封閉迴圈，以低碳海運輸出產品的「台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠」。「新創組」則邀請開發閒置物資共享平台的「吉星共享股份有限公司」及農業廢棄膜資源回收再製清潔袋的「環應科技股份有限公司」進行分享。

環保署呼籲，面對氣候變遷議題及國際間減碳壓力，企業應積極投入生產採易循環設計產品、推動廢棄資源之能資源化、投入資源再生技術研發應用，以及發展永續循環商業模式，提升資源循環效率。環保署去(2021)年已成立資源循環辦公室，改變以往著重廢棄物末端管制的思維，依不同產生源之物料屬性盤點分類，透過源頭設計、減量、加強回收及循環再生，提升資源使用效率，積極推動資源循環永續利用，希冀藉由政策的推動帶給臺灣未來一個有效運用資源且減少廢棄物的全循環願景。