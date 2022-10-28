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沈榮津：離岸風電區塊開發Q4完工 帶動3.1兆投資金額

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院副院長沈榮津今（28）日指出，台灣的離岸風電推動已經啟動第三階段的區塊開發，預計今年第四季將完成區塊開發並公告業者獲配名單，預估到2035年將帶動新台幣3.1兆元投資金額，新增7.4萬人的就業機會。

沈榮津今日出席「離岸風電融資創新研討會」時提到，談到推動能源轉型，就有兩個主軸，首先就是太陽光電，目前國內太陽光電的裝置容量900萬瓩；再來就是離岸風電，目前政府的目標就是2025年達到5.6GW，預計今年底台灣西海岸將會有200座風機建置完成。

沈榮津也說，接下來也要持續引導產業進行綠色轉型，然後促進綠色融資，帶動我國在離岸風電產業永續發展，談到促進綠色金融的發展，目前政府有的做法就是，提供保證機制，協助綠能產業的發展，政府也同步參考國際作法，以國家融資擔保的方式，推動國家融資保證機制，以促進國內金融業進一步的參與綠能建設，合作達成綠能願景。

沈榮津也分享之前到歐洲考察綠能風電的發展時，自己也特別抽空到英國考察了他們推動綠色金融的作法，確實適合讓我國借鏡，目前我國的綠色金融推動狀況確實也有了初步的雛形。

談到綠色金融的推動，沈榮津也說，行政院與各部會共同推動的「綠色金融行動方案」，藉由升級至3.0版，成為國內綠色金融發展更強大的後盾，一方面鼓勵金融機構對綠能產業的永續發展，注入資金的活水，活絡整個綠能市場，另一方面則持續擴大綠能市場，政府已經啟動第三階段的區塊開發，並將台中港工業專區轉型為離岸風電產業園區，以加速促成產業鏈之形成。

沈榮津說，隨著第三區塊啟動後，預計2026年到2035年每年將新增1.5GW，10年總計達15GW，預計今年第四季將完成區塊開發並公告業者獲配名單，預估到2035年將帶動新台幣3.1兆元投資金額，新增7.4萬人的就業機會，同時台灣也積極規劃浮動式風場的示範計畫，用來支持離岸風電的永續發展。

離岸風電 綠能 沈榮津

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