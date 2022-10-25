數位跨境平台與媒體分潤 行政院規畫1個月內將召開首次對話

有關大型數位跨境平台與新聞媒體分潤議題，行政院今（25）日召開跨部會會議，據悉此次會議主要先由各部會討論，這次會議也取得了共識，希望能在下個月促進數位大型平台業者與新聞業者進行首次對話，若無法凝聚共識，不排除立法。

行政院此次召開的跨部會會議，由政務委員吳政忠主持，文化部、數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）等單位皆派員出席，並回報各自工作進度，會議約進行1小時。在這次會議上也有了比較聚焦的進度，會先希望先推動大型跨境平台業者與新聞業者雙方對話，至於立法則不排除，但機制、模式將參考各界意見。

據了解，由於雙方目前尚未取得共識，且新聞業者自己各自也有各自考量，因此會先讓雙方取得初步共識，再來進行下一步。