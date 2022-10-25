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疫苗二期臨床試驗委託陸資？食藥署：結果由高端公司負全責

拚淨零！MSCI推MSCI氣候行動指數系列

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

MSCI宣布推出 MSCI 氣候行動指數系列，由採取可衡量措施解決排放問題的公司組成，根據全球行業分類標準 （GICS）所涵蓋的11個產業，從整個經濟體中選出。

這一全新氣候指數系列MSCI氣候行動指數系列包括MSCI ACWI氣候行動指數、MSCI全球氣候行動指數、MSCI 新興市場氣候行動指數、MSCI 美國氣候行動指數和 MSCI 歐洲氣候行動指數。

這些指數為尋求投資以下公司的投資者而設：在實現減排目標方面取得進展，並支持淨零排放經濟轉型的公司。該系列旨在包括當前採取措施解決排放問題的公司，指數特點是行業均衡配置、市場覆蓋面廣。

這一指數系列還希望幫助投資者遵循格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）的建議，作出符合實體經濟減碳的減低投資決策。MSCI 氣候行動指數拓展了 MSCI 廣泛 ESG 和氣候指數的範圍，使投資者能將氣候因素納入全球和區域股票投資組合。

MSCI指出，除了有助實體經濟轉型的氣候行動指數外，投資者還可選擇旨在減少投資組合排放的 MSCI 低碳目標指數及旨在與 1.5℃溫控目標一致的 MSCI 巴黎協定氣候指數（適用於實施淨零排放策略的投資者）。

MSCI表示，機構投資者可將這些指數作為參考基準、用於創建ETF、衍生工具、結構化產品和共同基金等產品，以及作為主動式管理策略的績效衡量基準。

MSCI 實體經濟

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