王美花：歐盟也將是台廠切入低軌衛星產業鏈的新商機

經濟部長王美花今（25）日表示，歐盟在2022年推動布建低軌衛星系統，計畫支出60億歐元，這也將是台廠切入低軌衛星產業鏈的新商機。

第三屆「投資歐盟論壇」(EU Investment Forum)今登場，由歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski)主持，並邀請到歐盟執委會成長總署總署長Kerstin Jorna發表演說，蔡總統亦應邀出席致詞，表達對台歐盟雙邊投資活動的重視。此外，經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、國發會主委龔明鑫亦出席與會。

全場論壇聚焦「歐盟綠色新政及投資措施」、「循環經濟」、「電網發展」等議題。

蔡總統致詞時表示，近年台歐盟經貿關係蓬勃發展，2021年台歐盟雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長逾30%，台商投資歐盟也大幅成長。在面對全球環境及地緣政治挑戰下，經濟轉型及維持供應鏈安全與韌性甚為重要。台灣與歐盟有共同價值及產業願景，今年初政府已啟動「強化歐洲鏈結計畫」，整合台歐在投資、教育、文化等領域的交流合作，促進戰略產業合作與人才培育。在台灣與歐盟形成互惠、緊密的關係下，樂見開啟雙邊投資協議的新篇章，擴大台歐產業的信心。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫指出，歐盟是擁有4.5億消費人口的單一市場，具高價值的產業技術，在2050淨零碳排趨勢下，歐盟已將綠能及數位經濟定為產業發展計畫的兩大支柱，預計未來十年將帶動至少一兆歐元商機，在俄烏戰爭影響下，歐盟將持續與台灣等共同理念夥伴強化合作關係，共享商機。

經濟部長王美花強調，台歐盟經貿關係在穩固基礎上逐漸升溫，雙方產業正形成緊密供應鏈關係，俄烏戰爭、全球通膨及能源危機，對全球帶來嚴峻挑戰，安全與韌性議題受到各國重視，台灣與歐盟均積極推動綠能轉型政策，以電動車需要的晶片為例，台灣ICT、半導體的產業實力將是歐商的最佳夥伴。

歐盟執委會成長總署總署長Kerstin Jorna則在專題演講中提及歐盟持續推動綠色新政計畫，發展離岸風電、電池、氫能等領域，台灣在全球經濟體系中扮演舉足輕重的角色，將是歐盟推動綠色轉型的重要關鍵盟友，持續深化雙邊夥伴關係。