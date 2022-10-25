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高虹安陷「兼職」風暴 資策會發布5點聲明：無申請與核准紀錄

國安考量！衛星通訊服務開放 陸資止步、嚴禁陸衛星在台落地

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導

數位發展部今（25）日表示，將於11月8日至12月30日開放受理電信業者申請衛星固定通信用無線電頻率，包括同步及非同步衛星（含低軌衛星）；為確保國家安全，申請的電信事業，不得有陸資，且禁止中國大陸同步或非同步衛星在台落地。

數位部強調，為確保國家安全，跨國衛星在台提供服務須符合相關國安考量；官員坦言，不可能讓中國大陸同步或非同步衛星在台落地、提供商用服務。

在申請資格部份，依電信管理法相關規定，申請者應為電信事業，董事長應具有中華民國國籍，外資直接持股不得超過49%，直接及間接持股不得超過60%，且不得有大陸地區投資人投資，實收最低資本額門檻為新台幣3億元，且不限申請家數。

數位部指出，開放衛星頻率是行政院政策，預期開放衛星服務將可帶來促進國內產業鏈發展、提供偏鄉網路服務選項、緊急通訊時的備援機制與接軌國際新興技術創新應用趨勢等效益。官員舉例，衛星應用服務就可以促進軟體開發、硬體通訊設備需求等。

數位部部長唐鳳在第二次部務會議聽取資源管理司「開放電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率」報告討論案，會中並通過「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項」、「頻率使用費收費標準」、「電信事業申請無線電頻率核配審查收費標準」及「電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率審查作業要點」。

數位部指出，衛星通信具備涵蓋範圍廣闊的優勢，可加強海上、離島、山區等地區的訊號涵蓋，提供公眾電信網路的備援，在緊急狀況發生時，可確保台灣通訊網路仍可藉由同步或非同步軌道衛星運作，增進電信網路韌性。衛星通信另可作為降低普及通訊服務成本的選項，以及提供航空器及船舶寬頻服務等。

據了解，中華電信（2412）已與新加坡合作擁有非同步通訊衛星ST-2；至於其他電信業者，雖無通訊衛星，但可洽簽其他國家同步或非同步衛星，提供服務。外資亦可循有線電視「直接投資不超過49%、間接與直接持股合計不超過60%」模式參與。

數位部說明，規劃釋出10.7-12.7GHz、13.75-14.5GHz、17.7-20.2GHz及27.5-30.0GHz等頻段，供同步與非同步衛星固定通信使用，其中27.9-29.5GHz須與既有行動寬頻業者協議使用。無線電頻率使用期限為二年，屆期得申請再核配。

數位部表示，有意申請衛星固定通信用無線電頻率的業者，可在11月8日起依相關規定提出申請，12月30日截止受理申請後，將儘速辦理審查作業。

唐鳳 國安 陸資

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