房市降溫！國銀房貸餘額年增率連6月下滑 創22個月最低

房市熱度持續降溫，中央銀行今（25）日公布9月「消費者貸款與建築貸款餘額」，其中，購置住宅貸款(房貸)與建築貸款（土建融）餘額續創新高，但9月房貸餘額年增率僅8.17%，已連6個月下跌，且創下2020年12月以來的近22年新低。

受政府打炒房及央行升息雙重打擊，房市買氣已明顯轉淡。央行統計，9月房貸餘額為9.24兆元、連66個月創歷史新高，但月增額縮小至351.34億元，已連4月低於500億元，且年增率亦持續下滑至8.17%。土建融餘額3.27兆元、也為連43個月創歷史新高，月增226.42億元，年增率微幅回升至12.04%。

央行官員說明，房貸餘額是只要有買賣成交就會墊高上去， 且餘額是以上個月餘額加上新增案件再減掉還款，由於還款期數很長，有寬限期也不會還款，因此整體餘額持續創新高。

但以年增率來看，房貸餘額成長已持續下修。官員分析，政府房市健全措施，針對貸款成數等都有限制，政府各部會都有祭出相關打炒房措施，導致貸款有減少，加上全球景氣前景不明朗、金融市場動盪，各項因素都使民眾購屋更為謹慎。

以往國人購屋會避開「民俗月」，因此農曆鬼月後的下一個月，房市通常多會回溫，但今年9月僅月增351億元，相較近兩年同期都至少月增600億元以上，等於是較正常水準「腰斬」。若以六都9月買賣移轉棟數觀察，9月移轉棟數月減4.2%、年減14.2%，僅台中市年月小幅雙增、桃園市小幅月增外，其餘縣市已全面衰退，顯示房市氛圍明顯轉趨保守。

土建融方面，9月年增率從上月12%小幅升至12.04%。官員分析，建商因應928檔期大量推案有資金需求，加上因應央行要求購地貸款須在18個月內開工，部分建商按計劃進行，帶動資金動撥需求。

但官員認為，中長期下滑趨勢並未改變，建商土建融餘額年增率近1、2年長期趨勢都是下降，還是與整體大環境有關，包括工料成本上揚、尤其缺工問題顯著，導致房市成本難以評估。