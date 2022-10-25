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聯電斥資215億元買回廈門聯芯股份 投審會審核通過

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
投審會今日審聯電斥資約215億元買回廈門聯芯股份案，本案通過後，將會是聯電百分百持有聯芯股份。圖／聯合報系資料照
投審會今日審聯電斥資約215億元買回廈門聯芯股份案，本案通過後，將會是聯電百分百持有聯芯股份。圖／聯合報系資料照

投審會今（25）日審聯電斥資約215億元買回廈門聯芯股份案，本案通過後，將會是聯電百分百持有聯芯股份，經濟部官員指出，經諮詢國安局、陸委會，都認為這樣對內控、營業秘密等有幫助。另外，聯電對投審會表示，由於聯芯主要做28、40、55奈米，因此美國晶片禁令不會影響。

投審會表示，以人民幣48億5828萬6400元，折合7億8359萬4581美元，間接受讓取得廈門金圓產業發展有限公司及福建省電子信息產業創業投資合夥企業（有限合夥）所持有廈門聯芯30.0496%股權（實行後持股比例 100%）；廈門聯芯目前產品的製程技術是使用28奈米、40/55奈米製程技術。

投審會說明，本案是聯電依原參股投資協議所訂的回購持股條款，按約定於陸方資本金到位7年後（即2022年 7 月），回購廈門聯芯持股；廈門聯芯自2022年第1季起已由虧轉盈，2022年上半年淨利人民幣2.13億元，預估後續營運將逐步成長，聯電評估此時依預定協議買回廈門聯芯其餘股東的股權，對聯電股東權益為正面助益，且由聯電100%持有，可控制全數董事席次，有利提升經營效率，符合獲利及集團管理效益。

本案經提報投審會委員會議討論後，投審會表示，考量聯電持有廈門聯芯股權將由69.9504%提升至100%，使陸資持股降為0%，有助於強化聯電集團其掌控力與全球策略部署，且不至於對我國產業造成不利影響，因此同意本案，請聯電留意相關技術和營業秘密管理，並持續落實內控機制，防制中共竊密並防止相關技術用於軍工產業，暨落實未來三年在台總計新台幣1300億元投資計畫。

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