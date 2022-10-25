中共新領導班底是否不利台商？ 吳東亮：相信台商有智慧

中共20大落幕，對於中共新領導班底是否不利台商？工商協進會理事長吳東亮今天表示，相信台商各行業都很有智慧，站在工商界立場，民間企業組織可發揮溝通效果，若能有所幫忙是樂見的；三三會理事長林伯豐則認為，台商在大陸、東南亞市場可發揮，還是很有潛力經續生產經營。

經濟部前部長王志剛今發表新書，邀請立法院前院長王金平、吳東亮、林伯豐、台大管理學院創院院長許士軍、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文等人出席。

會前媒體關注20大後台商狀況，王志剛認為，對於未來大陸政局發展情勢，現在確實還不明朗，但他認為兩岸經濟來往還是很重要，20大對將來台商發展，應不會有太大影響。

吳東亮則強調，「台商是有智慧的」，要跟著市場去發展，相信台商各行業都很有智慧，站在工商界立場，相信兩岸領導者都很有智慧，呼籲兩岸之間要好好談，而民間企業組織也要發揮溝通效果，若能有所幫忙是樂見的。

對於中共新領導核心被認為是重政治、輕經濟，林伯豐則說，大陸有14億人口，而在疫情影響下，全世界景氣都不好，加上美中貿易對抗持續衝擊，若未來貿易戰緩和，同時疫情影響可降低，台商在大陸市場、東南亞市場都仍可有很大發揮空間，台商很有潛力繼續生產營業。