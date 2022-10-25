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中共新領導班底是否不利台商？ 吳東亮：相信台商有智慧

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮表示，相信台商各行業都很有智慧，站在工商界立場，民間企業組織可發揮溝通效果，若能有所幫忙是樂見的。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
工商協進會理事長吳東亮表示，相信台商各行業都很有智慧，站在工商界立場，民間企業組織可發揮溝通效果，若能有所幫忙是樂見的。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

中共20大落幕，對於中共新領導班底是否不利台商？工商協進會理事長吳東亮今天表示，相信台商各行業都很有智慧，站在工商界立場，民間企業組織可發揮溝通效果，若能有所幫忙是樂見的；三三會理事長林伯豐則認為，台商在大陸、東南亞市場可發揮，還是很有潛力經續生產經營。

經濟部前部長王志剛今發表新書，邀請立法院前院長王金平、吳東亮、林伯豐、台大管理學院創院院長許士軍、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文等人出席。

會前媒體關注20大後台商狀況，王志剛認為，對於未來大陸政局發展情勢，現在確實還不明朗，但他認為兩岸經濟來往還是很重要，20大對將來台商發展，應不會有太大影響。

吳東亮則強調，「台商是有智慧的」，要跟著市場去發展，相信台商各行業都很有智慧，站在工商界立場，相信兩岸領導者都很有智慧，呼籲兩岸之間要好好談，而民間企業組織也要發揮溝通效果，若能有所幫忙是樂見的。

對於中共新領導核心被認為是重政治、輕經濟，林伯豐則說，大陸有14億人口，而在疫情影響下，全世界景氣都不好，加上美中貿易對抗持續衝擊，若未來貿易戰緩和，同時疫情影響可降低，台商在大陸市場、東南亞市場都仍可有很大發揮空間，台商很有潛力繼續生產營業。

他也說，20大不會影響工商團體赴陸訪問，現在大陸政治大家很都清楚，經濟也要請教相關專家討論說明，因此，明年3月赴日本訪問、4月赴大陸訪問仍維持既定原則、會繼續執行。吳東亮也說，有機會、有被邀請，當然就會一起去增加溝通交流。

前經濟部長王志剛今發表新書，邀請立法院前院長王金平、吳東亮、林伯豐、台大管理學院創院院長許士軍、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文等人出席。記者巫其倫／攝影
前經濟部長王志剛今發表新書，邀請立法院前院長王金平、吳東亮、林伯豐、台大管理學院創院院長許士軍、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文等人出席。記者巫其倫／攝影

台商 吳東亮 中共二十大

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