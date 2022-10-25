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花旗估全球央行升息尾聲2023年初 籲投資人慎選標的

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
曾慶瑞指出，花旗集團預估聯準會將在11月升息75個基點及12 月升息 50 個基點，2023年2月升息 25 個基點，2023年最終利率可能為 4.5-4.75%。圖/仝澤蓉攝影
曾慶瑞指出，花旗集團預估聯準會將在11月升息75個基點及12 月升息 50 個基點，2023年2月升息 25 個基點，2023年最終利率可能為 4.5-4.75%。圖/仝澤蓉攝影

花旗銀行今（25）日發布第4季投資展望，花旗集團預估聯準會將在11月升息75個基點及12月升息50個基點，2023年2月升息25個基點。

依照花旗這樣的升息預估，也就是說2022年底美國聯邦基準利率很可能會在 4.25%-4.5% 範圍內，2023年最終利率可能為4.5％-4.75%。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞針對近年全球央行的升息步驟形容是，「習主席，習大大，習近平」；2021全球央行利率政策是習（息）主席，也就是主要央行不升息；2022年習（息）大大，大幅度的升息；2023年習（息）近平，就是今年升完之後明年就不再升息。

花旗集團也全面下修2023年實質GDP成長預估值，全球實質GDP從2.7%下修至1.7%，美國實質GDP也從2.0%下調至0.7%，預期2023年企業獲利將下降約10%。

目前花旗集團18項熊市指標中，全球經濟僅有六項示警，和上一季相同並沒有明顯增加。儘管經濟衰退的可能性增加，花旗集團預期經濟衰退或停滯的情況並不會太嚴重，金融市場將於2023年見底，隨著經濟成長與企業獲利改善，2024年可望嶄露復甦曙光。

曾慶瑞提醒投資人要慎選投資標的，對成熟市場投資等級債券、美國大型股、新興市場股等抱持相對樂觀看法，並對非投資等級債券、歐股、日本、非美國中小型股等相對不樂觀。

升息 花旗 美國 GDP 聯準會 熊市

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