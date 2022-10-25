蔡總統：盼台灣歐盟雙邊投資協議協商展開新局

蔡英文總統今天下午出席在台北國際會議中心舉辦的「2022投資歐盟論壇開幕式」。她表示，面對全球疫情、俄烏戰爭及經濟不斷轉型，維持供應鏈的安全與韌性更顯重要。期盼透過論壇為台歐盟雙邊投資協議的協商開創新局，讓雙方企業對擴大投資和參與更具信心，共同促進共享的利益和價值，打造更永續、安全和繁榮的世界。同場出席的國發會主委龔明鑫則表示，希望歐盟和台灣開始談雙邊投資協定（BIA）。

蔡總統今天以英文致詞，她提到，2021年談歐盟雙邊貿易額較2020年成長逾30%，達到687億美元。台商投資歐盟也大幅成長，截至今年8月，累計超過80億美元；而歐商對台直接投資，累計超過540億美元，使歐盟成為我國最大的外資來源。環境和地緣政治面臨空前嚴峻的挑戰，並考驗共同韌性之際，雙邊貿易和投資合作更顯重要。

蔡總統說，為因應氣候變遷和極端氣候的威脅，台灣正努力透過產業轉型和永續能源轉型，實現2050年淨零排放的共同目標。由於歐商的堅定承諾，台灣的再生能源發展大幅起步，尤其是離岸風電。未來將會有更多與歐商合作的機會，台灣對綠能和數位科技的重視，與歐盟的「綠色新政」和「數位轉型」計畫高度契合。

蔡總統說，全球疫情和俄烏戰爭的持續挑戰，以及經濟不斷轉型讓維持供應鏈安全與韌性更為重要。為了達成這項要務，我國政府在今年初啟動了「強化歐洲鏈結計畫」，整合協調和歐盟在投資、教育、研究、文化等領域的合作。今年一月，我們宣布設立12億美元基金，促進與中東歐在半導體、生物技術、雷射、電動車和其他戰略產業的合作。我國政府也透過「台歐連結獎學金」計畫，為包括立陶宛、捷克和斯洛伐克在內等歐洲國家，培訓人才。

蔡總統說，在台灣持續致力促進對歐關係之際，歐洲議會對台的積極支持，讓人深受鼓舞。感謝歐洲議會議員，通過多項聲明，支持供應鏈合作，深化雙邊經貿關係，以及台海的和平穩定。樂見在歐盟印太合作戰略及「歐洲晶片法案」中，歐盟已明確將台灣視為負責任且可信賴的合作夥伴。「全球供應鏈的重整和我們的經濟轉型，為台灣與歐盟更緊密及互惠的合作帶來極大潛力。」