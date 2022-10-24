八處科學園區最快2025年進駐 拚年產值1.7兆、重淨零排放

國發會今（24）日召開第103次委員會議，會中國科會就「科學園區開發現況及未來展望」提出專案報告。國科會將推動八處新設及擴建園區的開發，並將導入淨零排放的相關規劃，預估未來將可提供41,300個以上就業機會、1.7兆元以上的年產值，最快2025年廠商就可陸續進駐，相關產業營業額和就業機會，效果即會浮現。

根據國科會規劃，四處新設園區分別為嘉義園區、屏東園區、橋頭園區、楠梓園區；四處擴建園區則為竹科X基地、寶山2期、台中2期、台南3期。

國發會主委龔明鑫指出，我國半導體、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術產業等在全球科技供應鏈占據重要地位，行政院超前部署陸續通過於高雄、台南、新竹、台中、嘉義及屏東等地新設及擴建科學園區，可有效達成產能平衡與風險分散的目標。並特別指示國科會於計畫執行時，持續導入淨零排放趨勢理念，發揮低碳領頭羊的功能，以促進產業永續創新發展。

國科會產學及園區業務處處長許增如指出，科學園區向來是產業標竿，在淨零排放部分也希望科學園區能作為國內產業的模範生，因此特別在將推動的八處新設及擴建園區導入淨零排放的相關規劃。

許增如說，除了寶山2期和台中2期擴建，主要是針對晶圓製造產業而擴建外，其餘另外六處的新設及擴建園區開發都有相關淨零排放的規劃，且半導體產業用電較高主要在晶圓製造部分，其它像是IC設計、封裝、AI運用、通訊、低軌衛星等耗能就還好，反而需要的是具高階研發能力的人才。

龔明鑫強調，淨零轉型為台灣的重大目標，且關係到未來經濟發展，建議科學園區軟硬體規劃及開發時，持續導入淨零排放趨勢理念及推動減碳行動，以促進產業永續發展。而再生水的使用亦為多項園區開發案的環評承諾事項，請各部會合作，以提升整體水資源循環利用。