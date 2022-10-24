快訊

隔離理賠將走入歷史！產險業鬆一口氣 籲視訊看診當場快篩

馬籍女大生告別式…父質疑台灣「可教化」 對愛女遺照道歉：沒保護好妳

中共新晉常委曾訪高雄探望二舅 讚台灣這點「值得一學」

真的走出疫情陰霾了！9月餐飲業營收成長超越疫前

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部統計處今（24）日公布9月批發、零售及餐飲業營業額，餐飲業再次雙位數正成長，與全球疫情前、2019年同期相比、再扣掉通膨因素後，自前月零售業開出「真的比疫前成長」的好成績後，9月餐飲業比起疫情前同月，也有顯著成長，徹底走出疫情陰霾。

統計處表示，9月餐飲業營業額為734億元，年增27.5%，主因受惠父親節聚餐商機，其中餐館業及飲料店業受惠中秋連假帶動聚餐人潮，加以上年同月基期較低，分別年增30.0%及13.2%；外燴及團膳承包業因空廚餐點需求增加，年增29.1%。綜計1至9月營業額為6269億元，創歷年同期新高，年增21.4%。

零售業方面，9月零售業營業額為3524億元，年增7.5%，其中因消費生活漸回常軌，人潮明顯回流，拉升商品銷售量，加以上年同月基期較低，百貨公司、布疋及服飾品零售業、便利商店、藥品及化粧品零售業分別年增24.9%、21.5%、8.4%、12.8%；資通訊及家電設備零售業則因iPhone等行動通訊新品，年增8.3%。綜計1至9月營業額為3兆1129億元，創歷年同期新高，年增8.6%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，與全球疫情前、2019年的9月營業額來相比：零售業營收成長13.1%，零售業物價（參考CPI商品類含食物物價）成長5%，等於營業額成長約8.1%，自上月起就明顯已經回到疫情前的成長水準；餐飲業營收成13.9%，餐飲業物價（參考CPI外食費物價）成長高達8.3%，等於營業額成長約5.6%，大有進步。與疫情前餐飲業趨勢相較，可說回到了疫情前的成長水準。另外，零售業也有望在今年創下全年營業額歷史新高。

批發業部分，9月營業額為1兆1083億元，年增2.4%，其中受惠國際品牌手機新品備貨效應、新興科技應用需求續增，以及上年同月車用晶片短缺，新車供應減少，基期較低，致機械器具批發業營業額年增7.9%、汽機車批發業年增8.9%。綜計1至9月營業額為9兆5811億元，創歷年同期新高，年增7.2%。

展望10月份，王偉傑指出， 因去年10月有五倍券上路，基期較高，預估也較保守；統計處預估，餐飲業營業額年增7.4至10.4%、零售業年增0.1至3.1%、批發業年減1.1到年增1.9％。

餐飲業 零售業

延伸閱讀

聯電發放限制員工新股 洪嘉聰等人獲配股票市值破億

勞動基金 恐賠逾5,000億

車用概念 投資價值浮現

聯準會「鷹」浪席捲 9月國際匯市寫了五個新紀錄

相關新聞

真的走出疫情陰霾了！9月餐飲業營收成長超越疫前

經濟部統計處今（24）日公布9月批發、零售及餐飲業營業額，餐飲業再次雙位數正成長，與全球疫情前、2019年同期相比、再扣...

通膨有多頑強？8升息國1年來未抑制 原因出在「時間差」

英國經濟學人指出，一些國家超前部署，至少在一年前就開始升息，但數據顯示這些提早升息的國家並未能抑制通膨，通膨率仍居高不下。華爾街日報也指出，升息與通膨下降之間有時間差，而且可能長達數年。根據國際貨幣基金(IMF)本月發布的「世界經濟前景」報告，調整利率對經濟成長影響的高峰約為一年後，對通膨影響的高峰則在三到四年後。也就是說，全球要抗通膨，可能還有很長的路要走，而在這段期間，各國央行面臨極嚴酷考驗，需避免升息過猛或不足，對央行來說，開始升息很困難，知道什麼時候停止升息更難。

台外銷衰退 立委邱臣遠：政府不能只關心高科技業發展

對外貿易是台灣經濟命脈，出口占台灣GDP比重約65%，但九月份台灣外銷訂單年減3.1%，預估10月也會下降，民眾黨立委邱...

餐飲業第3季營收達2,279億元 創歷史新高

經濟部統計處今（24）日公布9月批發、零售及餐飲業營收。批發業9月營收為1.1兆元，創同月新高，年增2.4%，拿下「連2...

9月工業、製造業生產指數翻黑 終結「連31紅」

經濟部統計處今（24）日公布9月工業生產指數，9月工業生產指數為132.10，年減4.8%；9月製造業生產指數為133....

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世代表團 參訪中油桃園煉油廠

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世一行代表團來台訪問，今（24）日至台灣中油公司煉製事業部桃園煉油廠參訪，由中油董事長李順欽接待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。