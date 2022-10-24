真的走出疫情陰霾了！9月餐飲業營收成長超越疫前

經濟部統計處今（24）日公布9月批發、零售及餐飲業營業額，餐飲業再次雙位數正成長，與全球疫情前、2019年同期相比、再扣掉通膨因素後，自前月零售業開出「真的比疫前成長」的好成績後，9月餐飲業比起疫情前同月，也有顯著成長，徹底走出疫情陰霾。

統計處表示，9月餐飲業營業額為734億元，年增27.5%，主因受惠父親節聚餐商機，其中餐館業及飲料店業受惠中秋連假帶動聚餐人潮，加以上年同月基期較低，分別年增30.0%及13.2%；外燴及團膳承包業因空廚餐點需求增加，年增29.1%。綜計1至9月營業額為6269億元，創歷年同期新高，年增21.4%。

零售業方面，9月零售業營業額為3524億元，年增7.5%，其中因消費生活漸回常軌，人潮明顯回流，拉升商品銷售量，加以上年同月基期較低，百貨公司、布疋及服飾品零售業、便利商店、藥品及化粧品零售業分別年增24.9%、21.5%、8.4%、12.8%；資通訊及家電設備零售業則因iPhone等行動通訊新品，年增8.3%。綜計1至9月營業額為3兆1129億元，創歷年同期新高，年增8.6%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，與全球疫情前、2019年的9月營業額來相比：零售業營收成長13.1%，零售業物價（參考CPI商品類含食物物價）成長5%，等於營業額成長約8.1%，自上月起就明顯已經回到疫情前的成長水準；餐飲業營收成13.9%，餐飲業物價（參考CPI外食費物價）成長高達8.3%，等於營業額成長約5.6%，大有進步。與疫情前餐飲業趨勢相較，可說回到了疫情前的成長水準。另外，零售業也有望在今年創下全年營業額歷史新高。

批發業部分，9月營業額為1兆1083億元，年增2.4%，其中受惠國際品牌手機新品備貨效應、新興科技應用需求續增，以及上年同月車用晶片短缺，新車供應減少，基期較低，致機械器具批發業營業額年增7.9%、汽機車批發業年增8.9%。綜計1至9月營業額為9兆5811億元，創歷年同期新高，年增7.2%。

展望10月份，王偉傑指出， 因去年10月有五倍券上路，基期較高，預估也較保守；統計處預估，餐飲業營業額年增7.4至10.4%、零售業年增0.1至3.1%、批發業年減1.1到年增1.9％。