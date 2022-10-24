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9月失業率3.66% 近五個月新低

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

行政院主計總處今（24）日公布9月失業率為3.66%，較8月下降0.13個百分點；經季節調整後失業率為3.64%，較上月亦降0.03個百分點。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，由於畢業季結束，預料10月~12月失業率應會續降，目前國內整體失業情勢已呈現穩定狀態。

陳惠欣指出，9月失業人數為43.3萬人，較上月減少 1.6 萬 人，減幅3.5%，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少9,000人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者續減5,000千人，從各項失業相關指標和失業原因內涵觀察，目前整體就業情勢已回到今年疫情前4月的水準。

陳惠欣表示，展望10月，依2017年~2021年過去五年經驗，10月~12月的失業率多會往下降，今年10月又開始邊境解封商機，預期相關服務業人力需求會再獲得擴增。

另外，主計總處調查，9月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係），導致周工時未達35小時者為21.3萬人，已回到疫情前水準，較8月減少6.6萬人，較上年同月也減少8.2萬人。

若按教育程度別觀察，以大學程度者失業率5.29%最高，高級中等（高中、高職）及研究所程度者分別為3.26%及2.80%。依年齡層觀察，15歲~19歲者失業率8.95%，20歲~24 歲者12.70%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高，25歲~29歲者失業率為6.01%，30歲~34歲者降至3.87%。

9月就業人數1139.7萬人，較8月減少5,000人，主因暑期工讀生退離；若與上年同月相較，9月就業人數年減2萬人。累計1月~9月，就業人數平均1141.4萬人，較去年同期減少2.7萬人。

失業率

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