正隆攜上下游產業鏈夥伴 成立國內造紙業首例減碳聯盟

正隆（1904）於今（24）日攜手20家上下游產業鏈夥伴成立「工業用紙產業碳中和聯盟」，成為國內造紙業首例減碳聯盟。「正隆工業用紙產業碳中和聯盟」將循序盤點成員減碳需求、強化碳管理知識、並整合政府輔導資源完備減碳基礎能力，達到真正推動綠色供應鏈目標。

國發會於今年3月公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，經濟部工業局委託全國工業總會擔任「以大帶小」政策推手，由工業總會邀集轄下公會成員成立產業碳中和聯盟平台。由於造紙業為聯盟平台指標產業之一，正隆主動爭取擔任造紙業示範廠商，率先同業成立「正隆工業用紙產業碳中和聯盟」。

正隆長期關注氣候變遷和國際永續趨勢，早在2000年代就積極進行碳管理，2004年執行工業局輔導計畫，導入組織溫室氣體盤查，2005年成功得全球第一張ISO 14064-1溫室氣體盤查證書；掌握全公司溫排後，更進一步執行減量計畫，於2008年取得台灣第一張國際碳權證書，2010年蒲公英環保家庭用紙更取得台灣第一張家紙碳足跡標章。

正隆總經理張清標在成立會議上表示，面對歐盟碳關稅和台灣碳費開徵在即，以及供應鏈品牌客戶減碳要求，需要整個產業鏈攜手動起來。工業用紙產業碳中和聯盟將以正隆為中心廠，串連20家工業用紙上游原物料、設備商，和下游工紙紙器客戶，展開成員減碳需求調查、組織碳盤查、產品碳足跡盤點、建立碳資料庫，進行低碳技術和綠能投資，促進實際減少碳排放，加速正隆為首的產業鏈低碳轉型，所生產的低碳工紙產品能成為國際大廠的優先選擇。

張清標也強調，正隆擔任造紙業示範廠商，未來聯盟運作經驗也期能擴散給同業，促使造紙業全面轉型為低碳綠色供應鏈。

正隆指出「Scale for Good」，以產業量能帶動產業共好。身為領導廠，有責任引領供應鏈夥伴持續精進低碳產品、創新應用、責任生產、員工發展及社會共融等ESG面向，並透過務實的供應鏈管理，包括訂定SOP、評鑑機制和輔導，建立永續經營的供應鏈生態。

正隆每年辦理供應商ESG大會表揚傑出供應商並交流ESG策略趨勢，今年邁向第三屆。甫於本月20日圓滿落幕的「2022年正隆供應商ESG大會」，聚焦氣候變遷、低碳產品和資訊安全等三大永續議題，除邀請專家分享產業趨勢和做法，正隆也規劃第三方「資安風險評鑑服務」，協助300家關鍵供應鏈快速了解資安風險，期能達到供應鏈資安聯防。