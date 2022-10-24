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日運能源簽署 20.89億元漁電共生聯貸案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源旗下的日運綠能，今日完成20.89 億元的台南七股案場聯貸案。左三起分別王道銀行總經理李芳遠、泓德能源董事長謝源一、國際票券總經理邱彥郎。圖/泓德能源提供
泓德能源旗下的日運綠能，今日完成20.89 億元的台南七股案場聯貸案。左三起分別王道銀行總經理李芳遠、泓德能源董事長謝源一、國際票券總經理邱彥郎。圖/泓德能源提供

泓德能源（6873）今（24）日宣布，為加速漁電共生布局的版圖，轉投資的合資公司星鱻電力旗下日運綠能完成20.89 億元的台南七股案場聯貸案，此案由國際票券與王道銀行共同主辦，其他參貸行還包括高雄銀行及全國農業金庫。

泓德能源董事長謝源一表示，今年8月甫開工的台南七股日運案場，不僅是全台首件民間自辦環社檢核的漁電共生案場，泓德能源更成立子公司「星源漁業」投入生態養殖，同時也與水產通路進行策略聯盟，一次掌握發電與漁獲商機。今日攜手與銀行團簽署合約，獲得眾多銀行的肯定，此案場也預計在2023年完工、提供42.898MW（百萬瓦） 綠電，每年可望供1.3萬戶家庭使用。

國際票券總經理邱彥郎表示，本次聯貸案主要為籌措日運綠能於台南七股之漁電共生太陽能融資專案，感謝聯貸銀行團的共襄盛舉，本案在泓德能源謝董事長的帶領下，藉由太陽能發電系統的建置，使土地利用多元化，為台灣能源轉型貢獻一份心力，也將帶動漁業升級，創造在地就業機會，促進漁業與綠能共生共榮，並且創造多贏局面。

王道銀行總經理李芳遠表示，台灣能源轉型以及電網穩定一直是近年來討論的熱門課題，泓德能源在太陽能及儲能案場開發、建置、維運擁有豐富的經驗，並朝著其『智慧綠能、隨手可得』企業願景逐步拓展綠能版圖，我們很榮幸能參加本次日運綠能聯合授信案，邁出了本行支持泓德集團的第一步，期許未來有更多業務合作機會。」

泓德能源以「智慧綠能、隨手可得」為願景，拓展發電、售電與儲能三大領域，在發電部分，今年截至第三季已有三個案廠陸續開工，累積總建置量將近100MW，日前參與台灣國際智慧能源週更推出智慧綠電系統 TITAN與全新的儲能解決方案，可望持續擴大建構台灣再生能源新時代。

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