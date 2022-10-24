中鼎集團第二總部大樓獲「國家建築金質獎」雙全國首獎
第24屆「國家建築金質獎」調查結果揭曉，中鼎集團打造「中鼎集團第二總部大樓」綠色工程，榮獲「規劃設計類」、「施工品質類」雙組別全國首獎最高殊榮，集團智能事業群吳國安執行長代表出席，接受行政院副院長沈榮津頒獎表揚。
本獎項由國家企業競爭力發展協會舉辦，旨在鼓勵建商、營造商打造智能及綠建築，為使用者創造優質居住品質與完善生活空間。「中鼎集團第二總部大樓」繼取得美國黃金級「LEED綠建築」、台灣鑽石級「IGB智慧建築」、台灣鑽石級「EEWH綠建築」等三大標章認證後，本次更一舉抱回兩座全國首獎，其兼具綠能及智能的優異設計與施工品質，再獲高度肯定。
中鼎自許為「地球永續的把關者」，持續精進智能及綠色技術打造「綠色工程」，以提升並強化競爭力，加速全球業務拓展。中鼎承諾，未來將持續提供「最值得信賴的全球工程服務」，為地球的永續發展貢獻心力。
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