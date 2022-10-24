中鼎集團第二總部大樓獲「國家建築金質獎」雙全國首獎

上周美股因財報表現優異，指數多有反彈，但台股在擴大對中國大陸半導體的出口管制下，台積電及IP族群股價持續下探，外資賣壓不絕。導致一周以來，加權指數再跌308點，收盤指數1萬2819.20點，跌幅2.35％，全周周線連二黑，盤中則再創新低價來到1萬2689.91點。

2022-10-24 07:31