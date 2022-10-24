新光集團：下一步將布局氫能

新光集團轉投資的誠新能源董事長曾慶成今（24）日表示，繼衝刺漁電共生案後，新光集團已著手規畫投資氫能，將於彰化王功設立製氫廠，供電動車、機車、企業和一般家庭使用更更乾淨的氫能。

雖然曾慶成不願透露新光集團氫能布局的細節及財務規畫，卻已是率先宣布將大手筆布局氫能的集團。

曾慶成並強調，由於開發漁電共生終究會受限養殖面積有限，新光集團已著手規畫投注氫能布局。目前打算新成立一家專注投注氫能的公司，未來透過較便宜的漁電案場，進行海水分解製成氫氣及氫油，供應電動車、機車和各公司、家庭所需更乾淨的氫能。

國發會今年公布淨零碳排路徑圖，正式將氫能列為未來淨零碳排重要能源結構。事實上，除台灣外，許多國家陸續推出氫能戰略圖或政策目標，期能有效提升氫能相關技術、降低製氫成本，成為重要的「減碳」助力。

很多專家也都建議氫能是臺灣必須納入能源轉型的要角之一，像在發電及產業應用上，採用天然氣與氫氣混燒渦輪發電、燃料電池，或是煉鋼、化工、半導體等製程，氫能都扮演重要的減碳角色。

工研院稍早也公布「臺灣2050氫應用發展技術藍圖」，提出未來30年臺灣氫能應用技術的發展策略，新光集團此時宣示跨足氫能的決心，也意謂氫能將是繼太陽能之後，未來新能源產業。