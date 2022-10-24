味王等4家上市公司 假證交所舉辦法人說明會本周登場

臺灣證券交易所秉持服務資本市場的精神，為提升上市公司財務業務資訊透明度，持續協助上市公司假證交所場地辦理法人說明會，今年10月24日至10月28日計有四家上市公司參與，會中各與會公司將說明公司近期營運表現、產業脈動及未來發展計畫等，歡迎投資大眾踴躍參與，有關本活動之詳細資訊及最新訊息，請至「證交所官方網站&關於證交所&活動訊息」點選該活動頁面查詢。

1、10月25日（周二）味王：從事綜合食品經營的跨國企業，一向以掌握市場走向及產業新知，提供健康、美味、便利的產品為使命，希望能對提昇飲食文化做出貢獻。主要營業項目為生產及銷售味精、醬油、速食麵、罐頭食品及飲料等。今年上半年度合併營收達31.16億元，較去年同期增長5.17%，每股盈餘0.76元。

2、10月25日（周二）南染：為國內老字號的專業染整廠，惟因國內染整產業成本急遽增加，今年8月26日董事會決議退出染整業經營，將轉型為不動產租賃業務。今年上半年度合併營收達2.02億元，每股盈餘0.37元。

3、10月28日（周五）大台北：為國內首家民營公用天然氣事業，主要以穩定提供天然氣予台北市民及商家，年銷售氣量高達2億度，並拓展各類瓦斯相關產品，應用於民生用微電腦瓦斯表、CO/瓦斯漏氣偵測連動警報器、自動遙讀無線抄表系統、瓦斯爐自動關火器等家用安全設備，並提供各類家用高效能瓦斯爐、熱水器、排油煙機及乾衣機等多元產品。今年上半年度合併營收達17.08億元，成長2.15%，每股盈餘0.58元。

4、10月28日（周五）佰鴻：主要產品為LED元件、LED模組，LED照明及相關PCBA產品。佰鴻工業在LED領域的上中下游布局多年，從上游的LED晶片、支架、PCB到LED封裝到LED模組組裝再到消費端的照明及公共工程，以垂直整合的方式穩健發展。今年上半年度合併營收7.86億元，較去年同期增長0.56%，每股盈餘0.65元。