峰安車業 10月31日辦理創櫃板登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，峰安車業(7629；產業類別：其他)將於今年10月31日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

由推薦單位經濟部加工出口區管理處出具創新創意意見書，峰安車業公司主要業務為車用渦輪增壓器製造，為客戶提供OEM、ODM與OBM服務，產品包括渦輪增壓器轉子、葉輪、浮動軸承、止推軸承、中座、機芯、修理包、渦輪增壓器等。秉持著產品開發經驗及垂直整合能力，2018年公司推出自有品牌Amaker與JP Turbo，鎖定改裝車市場客戶，提供客製化渦輪增壓器及零組件。2020年公司創立渦輪保養維修品牌Go MARS，運用自行研發的檢測設備，提供客戶定期渦輪保養與維修服務。

峰安車業將自今年10月24日起揭示其籌資資訊，10月31日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站(https://dsp.tpex.org.tw)的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。