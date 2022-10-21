王美花迎史瓦帝尼王國國王訪台 持續深化台史經濟關係

經濟部部長王美花於10月21日與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世 舉行會談，對恩史瓦帝國王歷來對台灣的支持與貢獻表示感謝之意。明年外貿協會將徵集食品加工及成衣紡織業者組團前往史瓦帝尼考察，探尋合作商機。

王美花代表經濟部歡迎史國國王於2018年6月訪台後，睽違4年再度來訪，並表示台史兩國在經濟領域上有許多互動，許多重要的合作計畫也都依計畫進行；包含為提升史國王家科技園區單一窗口服務效能，我國將規劃於年底派遣專家赴史國評估RSTP服務能量現況及就緒度，並提供一站式服務中心營運規劃的相關建議，期能強化RSTP及史國官員對單一窗口服務營運的行政程序、政策及法規知能。

另外，繼2018年雙方簽署台史經濟合作協定(ECA)後，雙邊貿易額自2017年至2021年成長136%，尤其史國對台灣出口成長36倍，顯示台史ECA正面效益；明年外貿協會將徵集食品加工及成衣紡織業者組團前往史瓦帝尼考察，探尋合作商機。

史國國王指出，針對RSTP單一窗口服務效能提升，加速投資審查流程、跨政府機關參與及法規鬆綁等非常重要，相當感謝台灣願意分享相關經驗及建議，也盼未來RSTP能吸引我國及國際投資。

有關高科技人才培訓部分，史方將持續透過經貿交流平台向我汲取相關經驗，及積極蒐集產業資訊進行評估，並相信未來台史合作將創造雙贏及互利共榮。