第五屆潮創客大賽 各路高手決賽僑光

創博匯引領創業新趨勢 潮汕同鄉培育青創生命力

「第五屆潮創客大賽」今天（10月21日）在僑光科大決賽並頒獎。主辦單位表示，得獎團隊可獲得高額獎金，更能對接來自大陸、東南亞及歐美等地重要經濟市場潮汕商幫的各類資源，以支持年輕人實現創業夢想，進而開拓國際市場。

這項活動是由中華臺灣潮汕同鄉總會、僑光科技大學及創博匯雙創服務有限公司共同舉辦，總會創會會長李南賢博士擔任大賽主席。頒獎貴賓包括僑光科技大學董事長陳伯濤伉儷、校長余致力博士、華僑協會總會理事長林齊國、總會現任會長連錕顥等。

主辦單位表示，「潮創客大賽」從2018年開辦，感謝中華臺灣潮汕同鄉總會，群聚同鄉在全球各地的成功企業，以舉辦創業競賽模式，支持年輕創業者。

2022第五屆潮創客大賽報名參賽團隊踴躍，作品涵蓋多元智能創新產業各領域。經過專家評審的初選、複賽及決賽後，競賽優勝隊伍可獲得高額的比賽獎金和創業獎金。得獎名單如下：

「產業菁英組」的冠軍是「半導體特性檢測系統-寬時域光電反應分析」團隊，亞軍是「華人首例成功研製用於齒科治療之生醫陶瓷材料」及「BURIX-精準化人體量測暨壓縮衣製造系統」團隊，季軍則由「人工智慧結合多光譜影像技術的內視鏡輔助系統」、「養好魚AIoT水產養殖育管理系統」與「智能公寓暨辦公室管理系統」三隊榮獲。

「新創團隊組」的冠軍為「超解析微型光達系統」，亞軍為「Win Win閱讀素養培訓計畫」與「iHero我相信你一直都在」，季軍為「點點通大宗農產品供銷通系統」、「零代碼AI賦能各行業」和「微奈米材料多電極元件晶片」等團隊。

僑光科大校長余致力表示，非常感謝潮創客大賽再度於該校舉辦決賽暨頒獎典禮，也很高興僑光科大「機械與電腦輔助工程系」及「電腦輔助與工業設計系」合作，榮獲本屆「產業菁英組」亞軍。

僑光科大董事長陳伯濤則表示，僑光創辦人積中先生也是潮州人，與海外經商潮州同鄉都非常樂於鼓勵年輕人，努力實現創新的精神、完成創業的夢想，勇敢邁向國際舞台。

主辦單位表示，本屆頒獎典禮適逢僑光科大第58週年校慶，希望此創客大賽活動未來能繼續擴大舉辦，一如僑光科大培育學子的永續精神。