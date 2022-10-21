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第五屆潮創客大賽 各路高手決賽僑光

聯合新聞網／ 台北訊
中華臺灣潮汕同鄉總會創會長李南賢博士及僑光科大董事長夫人張媛共同頒發產業菁英組冠軍獎項。圖／僑光科技大學提供
中華臺灣潮汕同鄉總會創會長李南賢博士及僑光科大董事長夫人張媛共同頒發產業菁英組冠軍獎項。圖／僑光科技大學提供

創博匯引領創業新趨勢 潮汕同鄉培育青創生命力

「第五屆潮創客大賽」今天（10月21日）在僑光科大決賽並頒獎。主辦單位表示，得獎團隊可獲得高額獎金，更能對接來自大陸、東南亞及歐美等地重要經濟市場潮汕商幫的各類資源，以支持年輕人實現創業夢想，進而開拓國際市場。

這項活動是由中華臺灣潮汕同鄉總會、僑光科技大學及創博匯雙創服務有限公司共同舉辦，總會創會會長李南賢博士擔任大賽主席。頒獎貴賓包括僑光科技大學董事長陳伯濤伉儷、校長余致力博士、華僑協會總會理事長林齊國、總會現任會長連錕顥等。

主辦單位表示，「潮創客大賽」從2018年開辦，感謝中華臺灣潮汕同鄉總會，群聚同鄉在全球各地的成功企業，以舉辦創業競賽模式，支持年輕創業者。

2022第五屆潮創客大賽報名參賽團隊踴躍，作品涵蓋多元智能創新產業各領域。經過專家評審的初選、複賽及決賽後，競賽優勝隊伍可獲得高額的比賽獎金和創業獎金。得獎名單如下：

「產業菁英組」的冠軍是「半導體特性檢測系統-寬時域光電反應分析」團隊，亞軍是「華人首例成功研製用於齒科治療之生醫陶瓷材料」及「BURIX-精準化人體量測暨壓縮衣製造系統」團隊，季軍則由「人工智慧結合多光譜影像技術的內視鏡輔助系統」、「養好魚AIoT水產養殖育管理系統」與「智能公寓暨辦公室管理系統」三隊榮獲。

「新創團隊組」的冠軍為「超解析微型光達系統」，亞軍為「Win Win閱讀素養培訓計畫」與「iHero我相信你一直都在」，季軍為「點點通大宗農產品供銷通系統」、「零代碼AI賦能各行業」和「微奈米材料多電極元件晶片」等團隊。

僑光科大校長余致力表示，非常感謝潮創客大賽再度於該校舉辦決賽暨頒獎典禮，也很高興僑光科大「機械與電腦輔助工程系」及「電腦輔助與工業設計系」合作，榮獲本屆「產業菁英組」亞軍。

僑光科大董事長陳伯濤則表示，僑光創辦人積中先生也是潮州人，與海外經商潮州同鄉都非常樂於鼓勵年輕人，努力實現創新的精神、完成創業的夢想，勇敢邁向國際舞台。

主辦單位表示，本屆頒獎典禮適逢僑光科大第58週年校慶，希望此創客大賽活動未來能繼續擴大舉辦，一如僑光科大培育學子的永續精神。

創業 菁英 夢想 AI 公寓

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