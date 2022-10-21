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永豐銀挺綠色金融3.0 連七年獲光鐸獎

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
永豐銀行力挺綠色金融3.0，以行動支持國家綠色能源發展，今（21）日獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，為國內金融業唯一、也是連續7年獲獎。圖左為頒獎人行政院副院長沈榮津、圖右為領獎人永豐銀行副總經理廖嘉禾。圖／永豐銀行提供
永豐銀行力挺綠色金融3.0，以行動支持國家綠色能源發展，今（21）日獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，為國內金融業唯一、也是連續7年獲獎。圖左為頒獎人行政院副院長沈榮津、圖右為領獎人永豐銀行副總經理廖嘉禾。圖／永豐銀行提供

永豐銀行力挺綠色金融3.0，以行動支持國家綠色能源發展，今（21）日獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，為國內金融業唯一、也是連續7年獲獎。永豐銀行表示，迄今融資合作太陽光電廠逾6,700座、裝置容量2.57 GW（Gigawatt；百萬瓩）；今(2022)年上半更率先攜手企業展開供應鏈碳盤查，為台灣淨零排放奠定基石。永豐銀行將秉持「永續」與「成效」二大原則，建構綠色金融生態圈以打造永續家園。

永豐銀行表示，自2012年起深耕太陽光電領域，涵蓋屋頂型、地面型、水面型及漁電共生型等多元電廠型態；近年更積極分享產業實務經驗，已主辦14件聯貸案並廣邀同業投入綠色金融領域。

金管會上（9）月發布「綠色金融行動方案3.0」，發展重點之一為「推動金融機構碳盤查及氣候風險管理」，促使金融機構調整營運，並運用授信及投資力量推動產業及社會減碳。永豐銀行表示，5月起即陸續攜手康舒科技、復盛集團等國內領導級大廠推行溫室氣體盤查，做為企業營運轉型的重要指標，永豐銀行則從資金貸放面協助企業供應鏈調整生產流程，落實綠色金融3.0精神。

除拓展綠能融資版圖外，永豐銀行指出，繼去(2021)年攜手南方電力推出「綠電通」交易平台後，今年再與陽光伏特家等售電業者合作推出電費信託機制，藉由信託資金專款專用的特性，強化金流安全管理機制，亦可促進創能、購電及售電業者三方互信，推動民間綠電交易。永豐銀行將持續創新金融服務，穩步邁向「翻轉金融　共創美好生活Together, a better life.」願景。

永豐銀行 太陽光電 綠電

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