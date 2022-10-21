上海商銀攜手北市聯合醫院 推動失智擬真演練

台北市政府衛生局為宣導社區失智友善，及提倡企業員工認識失智症，並實地演練失智友善之應對方法，委託台北市立聯合醫院辦理失智友善社區擬真演練及推廣，今年度首次於銀行界開展，北市聯醫跨領域擬真教育發展中心，邀請上海商銀合作進行失智擬真演練，希望藉由公私部門協力，共同參與研發訓練活動，模擬失智者到銀行洽辦業務時，銀行人員應對失智者發生的各式狀況之情境演練。

根據國發會預估，2025年台灣將進入超高齡社會，每5人中就有1位是65歲以上老人，而失智人口已隨人口老化而快速增加，在台灣65歲以上約每12人就有1位是失智長者。

上海商銀（5876）秉持著「溫心、輕鬆、尊重」的服務精神及「處處為您著想」的服務理念，積極參與公益活動，響應政府及主管機關促進失智友善社會之政策，今年度所有營業單位已全數加入衛服部推動的「失智友善組織」，約1,500位行員成為「失智友善天使」，透過銀行各服務據點及同仁，對有失智症傾向的客戶或家屬提供適切之協助與服務，落實「金融友善」銀行的服務。

此外，上海商銀領先業界首創推出「預開型安養信託」，協助社會大眾提早規劃高齡者及身心障礙者之安養生活，防止金融弱勢族群資產遭詐騙或被挪用，並可以小額追加的方式，分年或分次累積安養資金，而且「未分配前不收管理費」之收費架構，解決一般民眾對於成立信託後即須開始繳交管理費之心理障礙，具體實現普惠金融之意義與價值。