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大陸經濟明顯下滑 龔明鑫：政府三對策協助廠商因應

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

國發會主委龔明鑫今（21）日在節目訪談中表示，今年台灣人均GDP可望首度超越日韓，成為東亞第一，而且不會是曇花一現，且根據國際貨幣基金（IMF）估算明年也有機會超越日韓。不過，龔明鑫也示警，中國大陸經濟下行是未來經濟前景一個很大的變數，政府將採取「供應鏈移轉」、「鞏固半導體」、「布局新領域」三大對策，以協助廠商因應。

龔明鑫今接受「官我什麼事」節目訪談指出，台灣的經濟成長率過去這幾年都是低於全世界，現在慢慢恢復到平均來講都有超過3%，如果2022年算起來就是連續四年了，2023年看起來也會超過全世界的平均，這也是經濟韌性的表現之一。

龔明鑫也提到，近年台灣面對國際衝擊、美中貿易戰等挑戰，不僅防疫得宜，經濟表現也不錯，失業率跟全球相比也算不高。但，現在必須注意的是，中國大陸經濟下行是未來經濟前景一個很大的變數。

龔明鑫指出，台灣對中國大陸的外銷訂單從今年3月之後就很快的下滑，衰退幅度甚至達到25%，衰退這麼多，這是過去從未有過的現象。而這也說明，中國大陸進口的東西很少很少，這是過去非常少有的現象，顯示中國大陸的經濟問題的確是不可以忽視。

龔明鑫說，中國大陸正面臨幾個挑戰，第一個當然就是從美中貿易戰開始，現在又啟動了新一輪科技戰，包括晶片的部分還有一些新的設計，所以中國大陸在新的科技上可能會遭遇到一些困難；還有因為中國大陸仍堅持清零政策，因此產生了供應鏈上很大的衝擊；再加上中國大陸的房地產以及地方債務的問題，這些狀況都使得中國大陸經濟風險驟增。

龔明鑫表示，台灣在面對中國大陸經濟可能下行的情況下，供應鏈移轉必須面對且要處理，政府會盡量協助廠商順利移轉，這也是在經濟韌性裡面很重要的一部分。另外，台灣本身的供應鏈也相當強韌，比如說半導體已經發展得非常好，但是我們得進一步鞏固它的原料還有設備，以及加強國產化；另外還有對新的領域上的布局，布局到未來，比如說5G、AIoT，或者是電動汽車等等一些新的布局，也會更增加台灣整個經濟的強韌度。

龔明鑫

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