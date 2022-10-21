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EEN Taiwan延續歐洲經貿網合約 為台企搭建歐盟管道

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

經濟部貿易局委請外貿協會、工研院及台灣區電電公會等籌組EEN Taiwan聯盟，獲歐盟同意延續新一期程（2022至2025年）之歐洲經貿網（EEN），並於近期完成簽約程序。

貿易局表示，EEN Taiwan是我中小企業與歐盟橋樑，我中小企業可藉由歐洲商機日、展中媒合會和拓銷團等一系列活動深耕歐盟廣大市場，貿易局也將持續透過EEN 網路，協助我中小企業與歐盟企業對接，掌握歐盟商機。

歐盟執委會於2008年設立EEN，在全球有超過60個成員國、600個以上商務合作中心，提供商機媒合、研發合作及技術移轉3大服務，以利歐盟中小企業與各國合作。

EEN Taiwan聯盟自2015年5月首次加入迄今，為我中小企業搭建與歐盟產業合作新平台，連結歐盟境內及國際夥伴超過290萬家廠商綿密網絡，拓銷歐盟4.4億人口市場，建立人脈爭取未來商機。

EEN Taiwan歷年成功媒合的案例分布在資通訊、醫療保健、機械備件與消費品等產業，例如我商與荷商共同研發伺服器冷卻系統的技術合作，以及我商與德商共同開發零接觸式手部消毒機等。

歐盟是我國第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.42%；投資方面，2021年我對歐盟投資總額來到7億美元，而歐盟對我投資總額則來到13億美元，雙邊投資業別多樣化，涵蓋甚廣。

歐盟

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