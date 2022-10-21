快訊

幫赴日民眾付PCR費用？指揮中心驚吐「已跟高端聯繫朝這規畫」

重考多次終於合格了！真子公主夫婿小室圭考上紐約律師

商研院前進聯合國 董座許添財親飛瑞士出席ESG專家會議

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
我國常駐世界貿易組織代表團常任代表羅昌發大使、聯合國UN/CEFACT 主席 Ms. Sue Probert、商研院CDRI董事長許添財、我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長蘇瑩君大使（由左至右）。圖／商研院提供
我國常駐世界貿易組織代表團常任代表羅昌發大使、聯合國UN/CEFACT 主席 Ms. Sue Probert、商研院CDRI董事長許添財、我國駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處處長蘇瑩君大使（由左至右）。圖／商研院提供

商研院今（21）日發布新聞稿指出，董事長許添財日前親自飛往瑞士日內瓦，參與聯合國貿易促進與電子商務組織UN/CEFACT 10月6日召開的「ESG專家會議(Team of Specialists on ESG)」，以及10日至11日在歐洲總部舉行的UN/CEFACT第28屆大會。

董事長許添財同時被UN/CEFACT認證為ToS的專家與大會的個人永久觀察員身分，同行的商研院國際數位商業研究所研究員簡陳中博士也以ToS的專家暨AFACT 副秘書長身分與會。

由聯合國UN/CEFACT主導的聯合國ESG專家團隊(ToS)於2021正式成立，今年10月6日選在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部召開會議。許添財指出，聯合國ESG會議副主席Mr. Harm Jan van Burg向他表示，他了解商研院近年來在服務業數位轉型以及跨境電子商務的貢獻，他相信台灣不但可以貢獻專業數位經貿與商務規範知識，更期待可以在聯合國ESG相關計畫中扮演更重要的角色，為共同催生跨國標準與合作做出更多實質的貢獻。

此外，許添財還指出，這次與會也發現一年來演講特別鼓吹的「數位轉型」與「ESG永續轉型」的競合加乘效果，恰好成為這次UN/CEFACT專家會議決議的2023年大會主題「數位轉型X綠色轉型(Digital Transformance X Green Transformance)」。

緊接著UN/CEFACT於10月10日與11日在聯合國歐洲總部舉行第28屆大會。許添財與簡陳中，則分別以UN/CEFACT觀察員(個人永久身分)及AFACT 副秘書長身分與會。

許添財表示，本屆大會除通過數40多項計畫與提案外，主席Ms. Sue Probert也特別介紹了各方重視的歐盟制定永續產品之生態化設計要件架構規則草案SPI（Sustainable Product Initiative Regulation），值得國內持續關注。

許添財指出，會後，他與聯合國UN/CEFACT主席Ms. Sue Probert餐敘時，Ms. Sue Probert特別向他表達，期待台灣的商研院未來更積極參與聯合國ESG專家會議，除ESG議題外，也可持續參與UN/CEFACT永續觀光、電子商務等小組的相關計畫。

許添財表示，近年來商研院持續耕耘國際數位轉型，除協助政府、產業推動國際數位貿易與電子商務交流外，更長期參與國際經貿組織活動，未來商研院更將配合政府與協助民間產業專家，積極地投入參與聯合國UN/CEFACT相關計畫，以更直接的行動參與全球制訂相關數位經貿的規範標準。

聯合國 許添財 ESG

延伸閱讀

史瓦帝尼國王：台灣無法入聯 全球進展少了重要元素

公司治理論壇／程淑芬：把低碳轉型當成投資

公司治理論壇／獨董保持專業 甩開人情包袱

國家品牌玉山獎／兆豐證 獲傑出企業殊榮

相關新聞

警訊現！9月EPI電力景氣指數由持平的綠燈轉向低迷的黃藍燈

台灣綜合研究院發布2022年9月EPI電力景氣指數，9月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少2.69%，整體產業電力景氣...

搶人大戰！加碼1萬元掃房獎金 飯店業苦嘆員工回不來

睽違939天的國門終於在10月13日對外開啟，飯店旅宿業無不引頸期待，盼解封商機湧現，根據1111人力銀行資料庫顯示，民...

申請勞保老年給付 五大常見問題一次看

我國已邁入高齡社會，再加上少子女化的趨勢，老年人口逐年增加，勞動部今（21）日也特別整理出勞保實務上的民眾對於老年給付常...

愛車泡水只能自行負責？ 99.4%車主買車險少一層保障

熱帶性低氣壓逼近，今晚變天，北北基宜恐再現較大累積雨量。由於日前尼莎颱風與東北季風共伴效應，北部降下致災性豪雨，雙北都傳出災情，為防災台北市政府將河堤水門關閉，導致士林百齡橋堤外停車場數十輛車泡水，泡水車主現在一聽到豪雨消息就心驚。 車子停在河堤外結果泡水，台北市長柯文哲事後說，「國民要對自己行為負責」，不移車要市府賠償不合理，此話一出引發熱議。事實上，民眾不一定只能無奈問天或自求多福，其實透過事前的保險規畫，把損失降到最低。

台綜院：9月電力景氣燈號轉為黃藍燈 留意反轉訊號

台灣綜合研究院今天發布9月電力景氣燈號，第3季旺季不旺情勢確立，半導體業用電成長力道已明顯放緩，須留意開始出現反轉訊號，...

財報大黑馬 交叉大比對！進場更安心！

全球籠罩在利空陰霾揮之不去的當下，又正好進入美台超級財報揭露期，想知道誰是箇中蛟龍嗎？哪些公司上下影響，好上加好？找出財報大黑馬，層層比對分析，有業績做靠山，讓你進場布局更加安心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。