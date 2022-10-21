商研院前進聯合國 董座許添財親飛瑞士出席ESG專家會議

商研院今（21）日發布新聞稿指出，董事長許添財日前親自飛往瑞士日內瓦，參與聯合國貿易促進與電子商務組織UN/CEFACT 10月6日召開的「ESG專家會議(Team of Specialists on ESG)」，以及10日至11日在歐洲總部舉行的UN/CEFACT第28屆大會。

董事長許添財同時被UN/CEFACT認證為ToS的專家與大會的個人永久觀察員身分，同行的商研院國際數位商業研究所研究員簡陳中博士也以ToS的專家暨AFACT 副秘書長身分與會。

由聯合國UN/CEFACT主導的聯合國ESG專家團隊(ToS)於2021正式成立，今年10月6日選在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部召開會議。許添財指出，聯合國ESG會議副主席Mr. Harm Jan van Burg向他表示，他了解商研院近年來在服務業數位轉型以及跨境電子商務的貢獻，他相信台灣不但可以貢獻專業數位經貿與商務規範知識，更期待可以在聯合國ESG相關計畫中扮演更重要的角色，為共同催生跨國標準與合作做出更多實質的貢獻。

此外，許添財還指出，這次與會也發現一年來演講特別鼓吹的「數位轉型」與「ESG永續轉型」的競合加乘效果，恰好成為這次UN/CEFACT專家會議決議的2023年大會主題「數位轉型X綠色轉型(Digital Transformance X Green Transformance)」。

緊接著UN/CEFACT於10月10日與11日在聯合國歐洲總部舉行第28屆大會。許添財與簡陳中，則分別以UN/CEFACT觀察員(個人永久身分)及AFACT 副秘書長身分與會。

許添財表示，本屆大會除通過數40多項計畫與提案外，主席Ms. Sue Probert也特別介紹了各方重視的歐盟制定永續產品之生態化設計要件架構規則草案SPI（Sustainable Product Initiative Regulation），值得國內持續關注。

許添財指出，會後，他與聯合國UN/CEFACT主席Ms. Sue Probert餐敘時，Ms. Sue Probert特別向他表達，期待台灣的商研院未來更積極參與聯合國ESG專家會議，除ESG議題外，也可持續參與UN/CEFACT永續觀光、電子商務等小組的相關計畫。

許添財表示，近年來商研院持續耕耘國際數位轉型，除協助政府、產業推動國際數位貿易與電子商務交流外，更長期參與國際經貿組織活動，未來商研院更將配合政府與協助民間產業專家，積極地投入參與聯合國UN/CEFACT相關計畫，以更直接的行動參與全球制訂相關數位經貿的規範標準。