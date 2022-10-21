警訊現！9月EPI電力景氣指數由持平的綠燈轉向低迷的黃藍燈

台灣綜合研究院發布2022年9月EPI電力景氣指數，9月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少2.69%，整體產業電力景氣燈號由持平的綠燈轉向低迷的黃藍燈。其中台電高壓以上產業用電量較去年同期減少1.94%，製造業用電成長為-2.36%，服務業用電成長為-0.06%。

台綜院的台灣EPI電力景氣指數已經連續兩個月綠燈，9月結束綠燈轉為代低迷的黃藍燈，也可看出產業景氣趨緩。

台綜院指出，受到全球高通膨及政治地緣風險影響，各國央行陸續啟動升息，預期主要國家下半年開始將面臨經濟緊縮，影響以出口為導向的台灣經濟動能。今年第三季起出口訂單成長顯著放緩，加上高科技產業處於庫存去化階段，預測2022年9月經濟成長率為3.3% ，第3季經濟成長率為3.5%，低於主計處8月公布預測第3季經濟成長率4.71%。

台綜院表示，綜觀來看，國內傳統產業與電子產業用電量及出口訂單成長普遍趨緩，產業景氣呈下滑或低迷態勢，第三季「旺季不旺」情勢確立。尤其過去尚且支撐製造業動能的半導體業，在產能利用率走跌及砍單現象逐步擴大，經營條件大不如以往，用電成長力道明顯放緩，景氣出現反轉訊號；未來在中美科技戰激烈戰火下，加上美國通過晶片法案，勢必削弱國內產業景氣，後續應審慎評估對經濟影響力道。