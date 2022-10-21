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東元與ABB簽合作意向書 推離岸風電海上變電站解決方案

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

國際知名的跨國工程集團ABB與東元電機（1504）今（21）日宣布，簽署合作意向書（LOI），雙方將攜⼿共同開發台灣離岸風電海上變電站的合作商機，一方面引進ABB在離岸風電海上變電站的國際市場成功經驗，另一方面則是發揮東元在過去三年所累積的陸域變電站工程實績的優勢，雙方將組成最具競爭力的合作團隊，為開發商提供完整的海上變電站相關設備與工程解決方案，讓台灣離岸風電產業國產化並接軌國際能源轉型。

ABB 能源產業部門亞洲區資深副總Anders Maltesen表示：「我們期待與東元電機進行此富有成效的合作。與東元電機的協議將促進海上風力發電場的可再生能源的生產和傳輸，這對能源走向淨零的轉型⾄關重要，這個合作夥伴關係將⽀持我們雙方成為綠色能源轉型的領導者，並與市場分享優秀設計和工程的海上變電站對海上風能發展的重要性。我們期待著我們的合作，⼀同為台灣的永續能源做出貢獻。」

東元電機智慧能源事業群張松鑌總經理表示，東元自2019年起，已累積約2GW離岸風電陸上變電站統包工程實績，市佔率達35%，憑藉著離岸風電開發商對東元的信任以及國際大廠合作夥伴的支持，東元今年將正式「出海」，爭取海上變電站工程與商機，未來東元不僅可以提供GIS開關設備、備用發電機，更將與ABB合作，提供離岸風電開發商海上與陸上的「預裝式電器間（E-House）」解決方案，使再生能源電力系統更加穩定、安全、可靠。

東元表示，與ABB合作的「預裝式電器間（E-House）」解決方案，也將擴展到IDC（網際網路資訊中心）的應用，透過儲能系統和能源管理系統，讓用電效率最佳化。

東元電機 離岸風電 再生能源

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