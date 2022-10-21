搶人大戰！加碼1萬元掃房獎金 飯店業苦嘆員工回不來

睽違939天的國門終於在10月13日對外開啟，飯店旅宿業無不引頸期待，盼解封商機湧現，根據1111人力銀行資料庫顯示，民生服務業有近20萬筆工作機會，占整體工作數的30%，其中觀光旅遊的相關人力缺口就高達8萬多筆，包括房務員、櫃台接待人員、餐飲服務員及儲備幹部等，全台飯店旅館徵才動作頻頻，盼盡快補足人手，迎接解封商機。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，自從去年5月發布三級警戒，很多飯店幾乎是空城，為了節省開支，開始實施無薪假、減薪甚至裁員，導致同仁沒有安全感，主動離職的不在少數，年輕人紛紛轉而去跑外送維持收入。

即使疫情趨緩，但飯店同仁仍遲遲不願回來工作崗位，擔心疫情一來又會失業，目前飯店營運人力僅有疫情高峰時期的一半，尤其今年7月國旅潮大爆發，房務員平均一天要打掃13-16間，人力明顯不足，加上和時間賽跑的壓力，造成後勤單位人員必須要支援前線房務整理，長期惡性循環，吃重的工作量，導致後勤單位大批人員再度流失。

卓倩慧表示，這場搶人大戰，讓飯店業者傷透腦筋，急徵房務員，薪資可以開到3萬5千元之外，還提供掃房獎金，若一天可以掃到15間，每天可多領500元，平均一個月可以多進帳１萬元獎金，其實收入並不如外界想像的差，我們飯店人常開玩笑「只要好手好腳，能動願意做，體力還可以，願意做舖床工作，就趕快來應徵吧」！

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，剛畢業的社會新鮮人進入觀光飯店集團，起薪約3萬元，試用滿3個月後可再上調，若業界資歷3年以上者，薪水增加幅度視工作能力而定，躋身管理階層者亦不在少數，整體而言，飯店員工普遍享有三節禮金、國內外旅遊、住宿補助、績效獎金及語言津貼等，待遇其實不差，適合急於上工、有服務熱忱又認真肯做的轉職者。

雖然飯店業辛苦，但集團員工也有許多隱形福利，例如君悅飯店開出正職員工滿1年，即享全球凱悅酒店集團每年12晚的免費住宿福利，還有晶華酒店獎勵員工認股，公司回饋補助20%。