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美國汽配展1日重磅登場 中經社瞄準北美商機

經濟日報／ 台北訊
買主與經濟日報（中經社）發行團隊成員於2021年AAPEX展會上合影。（圖/中經社）
買主與經濟日報（中經社）發行團隊成員於2021年AAPEX展會上合影。（圖/中經社）

北美重量級的AAPEX 2022 美國汽車零配件展即將在11月1日Venetian Expo（原金沙會展中心）登場。美國是台灣外銷售後服務汽配件的重要根據地，尤其美國基建計畫正積極吸引投資，即將迎接一場「在美國製造」的復興運動，有望帶動商機。

去年AAPEX仍有舉辦實體展，共吸引2,500家廠商參展，而基於疫情影響，多數買主來源國以北、中南美洲為主。而今年展覽為期3天，預計在疫情影響趨緩之際，展覽商務交流將恢復到疫情前的盛況。

AAPEX主要涵蓋7大展品品項，細分為各類汽車配件、空調系統、音響設備、防盜產品、電子設備、制動器零件、底盤、離合器、冷卻系統、傳動及變速器、金屬構件、重型車輛部件及附件、服務設備、調試設備、車輛維修工具和設備、維修車間設備、汽車燈具及汽車美容用品等。

台灣汽車零組件廠商重要媒體夥伴經濟日報（中經社）將在A1078設立服務攤位，現場會提供中經社出刊的《台灣車輛零配件總覽》（TTG) 、《台灣手工具年鑑》(Taiwan HandTools) 專業產業雜誌，以及特別為該展出刊的AAPEX Show Express專刊，為台商助攻海外商機不遺餘力。

中經社一如往常，能在展會中快速帶買主認識台灣優質的汽配與工具供應商，且提供買主掌握台灣產業新聞、趨勢與新興技術議題的管道，以便買主有足夠資訊做利己之決策。現場買主也能透過中經社獨家推出的即時媒合服務，僅需填寫媒合卡，便能獲取高性價比的優質供應商，克服國際採購所延伸出來的地理與時間的種種挑戰。

今年中經社籌組超過40家台灣廠商參展，為最大型的台灣展團規模，包括提供三角架球頭的煌裕（攤位號碼：A5346）、油箱的立昌（攤位號碼：A1681、A1682）、汽車、機車零件的鉅慶（攤位號碼：A1776）和原廠形式避震器總成件的匯聖（攤位號碼：A1181）等共計53個攤位在本屆AAPEX展出。突顯中經社深入經營汽配產業，贏得業界信賴與肯定。

美國 疫情

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