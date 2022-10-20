影響力時間倡議 21日在台中教育大學啟動

響應影響力時間精神，由國立台中教育大學管理學院、國際專案管理學會台灣分會（PMI Taiwan）、台灣上市櫃公司協會中台灣女力論壇聯合會共同發起的「CHANGEMAKERS HOURS FOR IMPACT影響力時間倡議」，將於明（21）日舉行啟動儀式。

台中教育大學管理學院院長林欣怡指出，透過這項倡議活動，期盼企業投入促進創新且具影響力的專案教育上，讓公司經理人學習專案與敏捷管理。

林欣怡表示，未來將由台中教育大學管理學院與PMI Taiwan共同合作，培育具創新且具影響力思維的專業經理人，台中教育大學逐步導入專案管理與敏捷素養課程，期以培育永續實踐家。

另一方面，將由倡議企業支持帶領企業內的經理人，投入5%的時間在影響力事務上，並且呼應PMI的影響力時間。

建立人才網絡後，接續發展為社群，支持並協助企業組織導入敏捷專案管理到實務，擴散到企業組織讓更多經理人學習到相關知識以及實務的應用。

響應總會影響力時間的精神，PMI台灣分會理事長高治中於2022年初在台灣發起倡議，由學會成立共創委員會，與各社會創新組織合作，號召多位具敏捷顧問能力的志工，並連結15間農村青創領袖進行輔導，將敏捷管理導入農村青年創業團隊，協助團隊強化專案與創業的管理與團隊發展能力。

PMI台灣分會進一步與台中教育大學管理學院簽訂聯盟。台中教育大學管理學院致力於推動永續發展教育、育成專案管理素養與敏捷思維，並以新儒商（Confucian Entrepreneurship）的理念培育永續實踐家。

為了更緊密地與在地社區連結，PMI台灣分會也協力台灣上市櫃公司協會中台灣女力論壇聯合會執行長郭鳳玉共同合作。此聯合會是由上市櫃公司協會搭建的交流合作平台，透過舉辦女力論壇，傳承知識與經驗，連結新時代女性領導人，發揮永續影響力。

明天的啟動儀式，將邀請中台灣女力論壇聯合會30餘名企業負責人共襄盛舉，包含中台灣女力論壇聯合會創會長俞秀霞、世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長施郭鳳珠、大學光學科技董事長

歐淑芳、義錦營造董事長林森、福貞控股董事長李榮福、關中集團董事長洪文照、明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳等人。

台中教育大學則由校長郭伯臣與管理學院院長林欣怡，帶領管理學院EMBA產業代表與各領域教授群等近30人參加，包含經濟部水利署第四河川局長李友平、國立公共資訊圖書館長劉仲成、EMBA校友會長順天儒林總經理陳志超，以及歐客佬國際董事周海發、全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘、台中市西區扶輪社長陳金源、大雅電氣工程董事長吳林衛、三力印刷企業董事長黃逸民等人。

另外，PMI台灣分會倡議共創委員會的出席代表，包含巨鷗跨界創新集團、台灣地方創生基金會、以力科技、哈瑪星科技等。

這項倡議，更獲得洪明文教機構創辦人洪源章總裁、上市櫃公司協會中台灣女力論壇聯合會、教育部高等教育深耕計畫及台中教育大學管理學院EMBA校友會贊助經費。