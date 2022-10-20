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前財長劉憶如：為了阻貶大幅升息 恐賠上國家景氣復甦

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
聯合國警告，若和其他央行繼續升息，可能會把全球經濟推入衰退，接著將陷入長期停滯。法新社
聯合國警告，若和其他央行繼續升息，可能會把全球經濟推入衰退，接著將陷入長期停滯。法新社

日圓今（20）日貶破150大關，引發亞洲央行應該阻貶救自家貨幣言論。前財政部長、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如今日指出，若為了阻貶大幅升息，亞洲國家恐怕會賠上景氣復甦。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）日前發出年度貿易與發展報告警告，若美國聯準會（Fed）和其他央行繼續升息，可能會把全球經濟推入衰退，接著將陷入長期停滯。

今日北威舉行「強勢美元下的全球匯率波動」論壇，劉憶如給出非美貨幣國家，不該貿然追隨美元升息三大原因。

第一，觀望亞洲本身經濟，發展現況與美國並不一致。美國9月失業率3.5％寫下過去50年以來為低，通膨在9月維持8.2 %高檔，亞洲才剛解封，通膨又低於歐美，亞洲不應該跟著美國大幅升息。

第二，即便我們跟上升息腳步，可能也是白搭。劉憶如解釋，現階段地緣政治與極端氣候變遷引發眾多問題，全世界的氾濫鈔票，會認為那邊最安全？

第三，此外，根據過往經驗，假設貨幣走向與趨勢不同，這個國家又沒有子彈，這個國家貨幣很容易成為市場狙擊目標。例如，1997年亞洲金融風暴中的引爆點泰銖，當時採取固定匯率以及緊盯美元，跟著美元成為強勢貨幣，但貿易逆差環境下，泰銖升值價位不對，加上沒有子彈，吸引投機客避險基金攻擊。

因此，有人納悶，韓國比台灣激進升息，但今年韓元貶值高於新台幣，劉憶如解釋，就是因為韓國去年起貿易逆差，台灣到今年9月出口金額年增率才轉成負值，與韓國情況不同，當韓國出現貿易逆差，韓元貶值才變得比較嚴重。

此外，劉憶如說，歷史經驗來看，美元升值排除美元升息，還有三種原因：第一，名目利率減去通膨率的實質利率走升、經濟實力勝出，以及美元做為國際準備貨幣、具有避險貨幣地位，這也解釋非美貨幣國家雖然擔心自家貨幣貶值，但也不能貿然追隨美元升息腳步。

在此強況下，「央行干預匯市」成為今年以來許多國家最常見的政策。劉憶如說，光是今年1到9月，亞洲各國（不含中國）央行拋售美元阻貶貨幣的金額，合計高達890億美元，其中僅9月一個月金額就達500億美元，包含日本200億美元、韓國170億美元。「可見亞洲央行今年如果沒有干預，亞幣會貶更多。」

加上美元貶值影響外匯存底中四成的非美貨幣計價，導致目前各國央行之外匯存底合計12兆美元，較去年減少1兆美元，下降幅度寫下Bloomberg自2003年有紀錄以來最高。

不過，劉憶如說，如果美元持續大幅升值，許多國家將面臨無法償還外債，以及輸入性通膨，恐加劇更嚴重通膨。

升息 央行 美國聯準會 日圓

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