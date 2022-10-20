9月、第3季外銷訂單失守正成長 10月也難翻紅

經濟部統計處今（20）日公布9月外銷訂單表現，訂單金額為609.3億美元，年減3.1%；今年第3季訂單金額為1697.8億美元，年減1.1%，終結連九季正成長；9月、第3季雙雙翻黑。

統計處預估，10月外銷訂單金額為570億美元至585億美元，年減3.6%至年減1.0%，預估下個月難以翻紅。

今年第1季第單金額為1,731.3億美元，因此今年第3季訂單金額是繼第2季後，再度反常低於第1季。經濟部統計處補充，這是史上第二次第3季訂單金額低於第1季，上次為21年前的911事件。

雖然全球經濟大環境不理想，影響到外銷訂單第2季、第3季表現，但1至9月訂單金額為5,090.7億美元，為歷年同期新高。對於年底能否守住正成長，經濟部統計處長黃于玲說，只要11、12月平均訂單金額達537億美元，就有非常大機會可以守住正成長。

按貨品別分析，9月外銷訂單仍舊是依靠資訊通信產品及電子產品獨撐，但因為基期因素及全球經濟趨緩，年增率明顯收斂。資訊通信產品訂單金額達203.6億美元，達同月新高，年增5.0%；電子產品訂單金額為206.6億美元，同樣拿下同月新高，年增6.0%，創造「連32紅」佳績。

光學器材中的面板價格雖有些微反彈，但仍遠低於去年價格，年減愈四成，創下金融海嘯，也就是13年以來新低。

對於科技貨品增幅收斂，黃于玲說，9月科技貨品因為科技應用需求及電子新品兩大助力，其實表現比預期來得好；但在高基期、全球經濟趨緩，以及歐美年底消費旺季相互抗衡下，電子新品能否持續維持動能仍有待觀察。

值得一提，9月外銷訂單方面，中國大陸及香港電子產品減少19.1億美元，或減24.7%，為抑低電子產品外銷訂單表現主因。統計處進一步分析，表現較弱IC設計、晶片通路、記憶體，主要是大陸本身及全球終端消費不佳，導致無論內外需求疲弱。

對於是否受到美國晶片禁令影響，黃于玲說明，因為新管制是本月7日才公布，廠商反映9月訂單尚未影響，經濟部日前強調過禁令是針對高階製程晶片，不影響主打消費性電子產品的台廠，但也不能排除因禁令所增添的投資不確定性，連帶後續廠商全球布局、營運能力，要等到下月廠商意見及調查結果出爐再說明。

傳統產業方面，基本金屬、機械業、塑橡膠製品、化學品仍舊因為全球經濟趨緩而吃黑。唯有礦產品因國際石油價格高空盤旋，年增逾六成，拿下連19紅。

接單地區方面，歐洲地區接單金額達147.9億美元，創下單月新高，拿下好成績。但中國大陸及香港地區則是呈現年減27.9%，出現「連六黑」，減幅達金融海嘯以來最大。

對於歐洲創歷史新高，統計處解釋，根據過往調查，主因為9月、10月都會受到國際智慧手機新品上市助益，另外就是伺服器接單表現不錯，但這部分僅是客戶考量到全球物流配置，並非代表歐洲景氣反轉。

據外銷訂單受查廠商對10月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為46.8，預期10月份整體外銷訂單金額將較9月減少，其中資訊通信產品、電子產品動向指數分別為43.4、47.4，趨向於悲觀；光學器材則是53.9。

統計處解釋，10月與9月動向指數是具有季節因素，因為9月有季底效應，因此普遍訂單量會比10月高。至於光學器材偏樂觀，主因還是因為面板價格反彈，但很難藉此縮小光學器材逾四成的年減率。