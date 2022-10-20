美國劇烈升息恐釀金融風暴？學者：不應過度悲觀

美國劇烈升息，帶動美元大幅走強，市場不斷有評論認為，恐出現新一波亞洲金融風暴。前國票金總經理、經濟學家丁予嘉今（20）日在論壇上認為，「說穿了就是通膨造成」，美國為了打通膨過度緊縮，才使美元會如此強勢，但他認為，當前股債市循環沒有想像中差，對於景氣看法「不應該這麼悲觀」。

北威論壇今以「強勢美元下的全球匯率波動」為題進行分析。丁予嘉認為，美國聯準會在7至9月各升息3碼，且用強烈措辭宣示打通膨決心，但以過去聯準會前主席伏克爾時代來看，當年也是用劇烈升息壓抑通膨，但事後卻造成美國明顯衰退，「打通膨很簡單，但要在通膨形成前就打，而不是把自己打得遍體鱗傷」。

他進一步認為，聯準會持續升息且措辭強硬，主要是要彌補過去對於通膨的誤判，等於是「補之前沒做好的功課」，但若繼續如此升息將不，不排除明年造成全球經濟衰退。

但他強調，這波股債市雙殺，彷彿形成完美風暴，「把大家搞暈、把聯準會步調打亂」，甚至許多評論認為美元續強，恐有新一波亞洲金融風暴來臨，就他來看則是「沒這麼悲觀」，目前美元指數從114慢慢回檔，未來若美國10月個人消費支出物價指數（PCE）下降，11月聯準會升息也可能放緩，加上美中對抗下，美國不可能放任美元太強，只要不過度緊縮，美元會下來，整體風暴的憂慮可望解除。

東吳大學教授朱雲鵬也說，美國除了通膨問題，還要注意失業率狀況，目前美國失業率維持在3.5%，未來若升到長期平均的5.75%水準，聯準會才會減緩升息或是降息，屆時美元才會走弱。他也強調，若照目前美國升息步調，基準利率升到4.6%，未來房貸利率會更高、債券利率也會提高，未來美國能否安然度過經濟衰退令人懷疑，接下來只要衰退信號出現，升息趨緩，全球對於經濟看法就會翻轉，預計明年初才會出現此現象。

東華大學教授陳松興則說，就目前數據來看，聯準會壓抑通膨的效果確實不明顯，通膨壓力持續存在，接下來美國還有感恩節、耶誕節假期，第四季通膨率仍不會樂觀，明年出現衰退信號帶動美國降息的機會比較大，真正降息時間點，應會落在明年第四季或後年第一季。

台大教授劉憶如則說，若把政治因素、極端因素加以考量，對於景氣衰退也不敢太樂觀，在美元走強下，各國為了阻貶，若採取大幅升息措施，很可能會賠上自己國家的景氣復甦，因此大多只能透過匯市干預，以目前各國外匯存底來看，相對於亞洲金融風暴時期已高出許多，例如台灣目前外匯存底排第四、子彈還很多，但子彈也不能放著不用，外匯存底也會隨匯率變化下降，這部分也是各國央行需考量的問題。