台亞風能與挪威能源商會簽MOU 組成「台挪隊」

台灣區塊開發再添技術生力軍，台亞風能今（20）日宣布作為離岸風電台灣隊代表，與挪威能源商會簽署合作備忘錄（MOU），「挪威隊」與「台灣隊」將為雙方產業成員提供離岸風電產業技術合作，協力為台灣離岸風電區塊開發階段引進新技術與合作能量。

台亞風能今天宣布與挪威能源商會（NORWEP）簽署「離岸風電產業與技術合作及資訊交流合作備忘錄」，雙方同意在離岸風電領域各自作為「挪威隊」及「台灣隊」代表，為雙方產業成員提供風電產業技術創新合作，繼而提升雙方產業商業價值與競爭力。

台亞風能執行長陳聰華表示，台亞風能作為本土開發商參與第三階段區塊開發，強調區塊開發不但是新的投標階段，更重要的是將為台灣引來新夥伴及新技術。例如台亞九月已與挪威浮動離岸風電技術龍頭BW Ideol簽署合作協議，BW Ideol也是NORWEP企業成員之一；今年稍早也與NORWEP八間離岸風電開發商接觸，交流技術及解決方案。

陳聰華表示希望在合作備忘錄的基礎下，與挪威具解決方案的廠商有合作機會；更希望挪威開發商有機會與台亞等在台開發商合作，擴大參與區塊風場開發。

台亞風能表示，挪威能源商會（NORWEP）是挪威最大的能源產業組織，與挪威創新署及挪威駐外大使館協力推動產業策略聯盟 「TEAM NORWAY」，持續與各國及各地區的產業合作。NORWEP成員具備各能源領域先進的技術解決方案，尤其在離岸風電國際專案都扮演重要角色，強項在於水下建設、浮動式風電平台、船舶設計工程及風電探測與控制系統等。

挪威能源商會台灣區顧問劉欣怡女士指出，挪威企業具備世界領先的離岸設備、專業知識技術與全球風場豐富專案經驗，因此在許多領域尤其浮式風電技術方案有獨特的競爭優勢。挪威能源商會未來將致力促進台挪離岸風電於台灣市場合作，特別是關鍵技術及應用方案層面。