明年「不保3」 中經院再下修今年經濟成長率至3.28%

中華經濟研究院今（20）日公布最新經濟預測，不僅將今年經濟成長率從3.56%下修到3.28%，更預估明年經濟成長率「不保3」，自上次的預估值3.41%，下修為2.81%，而今年CPI年增率則估為3.02%。中經院院長張傳章表示，由於主要國家通膨走升、貨幣環境緊縮，全球經濟成長下行風險增加，因此再次下修今、明年的經濟成長率，認為今年整體經濟呈現「內溫外平」，明年則是「內外皆平」。

中經院今日舉行2022年第4季台灣經濟預測記者會暨座談會，張傳章表示，雖然再次下修台灣今年經濟成長率，較上次下修0.28個百分點，但是台灣經濟成長率自2019年～2022年已經連續四年高於3%，是很不錯的表現，是非常不容易的。

張傳章指出，今年經濟成長率由內需作為主要支撐力道，國內需求貢獻2.8個百分點，其中民間消費、固定資本形成分別貢獻1.48、1.40個百分點；而國外淨需求，則因為國際經濟景氣走勢、需求減降，僅貢獻0.48個百分點。

張傳章表示，台灣作為小型開放經濟體，很難不受國際影響，但整體表現還算是「優等生」，需繼續加油。如果終端需求沒起色，出口自然難大幅成長。其中，尤其需要留意的是，台灣今年9月進口機器設備已大幅衰退，值得後續觀察。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，今年來經濟情勢是每況愈下，下半年來每個月景氣都一次比一次更糟糕，國際經濟組織或單位近期來一直在下修全球經濟成長預估，全球已逾九成國家的今、明年經濟成長率預測皆被下修。

此外，張傳章還提到，由於俄烏戰爭持續膠著，導致能源、糧食價格劇烈起伏，雖然供應鏈瓶頸已有改善，但全球主要國家物價走勢仍持續維持於高檔，預估台灣今年躉售物價指數（WPI）年增率達12.79%，突破兩位數字，而今年CPI年增率約3.02%，較去年的1.97%差距1.05個百分點。

展望明年，張傳章指出，中經院預估台灣明年經濟成長率為2.81%，略低於3%，成長模式為「內外皆平」。由於比較基期、國際環境因素，預期明年經濟成長會呈現逐季走增情勢，分別為0.97%、2.5%、3.34%、4.27%。

不過，張傳章也點出五大預測不確定性因素，第一是主要國家債務高築、金融風暴陰霾籠罩；第二是主要國家因應通膨的貨幣政策相關調整措施；第三為中國大陸的內外情勢發展與相對政策的影響；第四是國內投資成長跟廠商布局；第五是地緣政治因素干擾。