今年人均GDP冠東亞？ 朱澤民：應該是比日韓高

國際貨幣基金會（IMF）近期報告顯示，台灣今年人均GDP預估上升至3萬5510美元，超車日韓，成為東亞第一。對此，行政院主計總處主計長朱澤民今（20）日指出，IMF預估台灣今年人均GDP超車日韓跟匯率有關係，台灣今年人均GDP應該是比日韓高，但金額沒有那麼高，金額不敢肯定。

朱澤民今出席立法院財委會，進行行政院主計總處業務報告並備質詢。但，多位立委質詢，台灣今年人均GDP超車日韓，國人普遍無感、貧富差距擴大，台灣變成撕裂的社會，缺乏共同繁榮。朱澤民表示，「相對於其他國家，我們的所得分配是比較平均，我們的社會沒有被撕裂，是有些人在撕裂它」。

除了台灣今年人均GDP將超車日韓的議題外，立委們也關心今年經濟成長率和通膨率的表現。朱澤民坦言，出口第3季比較不好，各國對我們電子產品的需求也降低，今年GDP會不會低於3.5%，「目前不敢說」，要看後面2~3個月的表現，如果出口不好，就有可能。朱澤民並表示，主計總處11月將更新經濟預測，但朱澤民的說法，似乎已暗示GDP將再下修的可能。至於通膨率，朱澤民表示，目前預估今年全年不會突破3%，但油價和大宗物資價格會是最大變數。

朱澤民指出，IMF預估台灣今年人均GDP超車日韓跟匯率有關係，但台灣今年人均GDP應該是比日韓高，但金額不敢肯定。立委郭國文質詢指出，台灣人均GDP超車日韓是暫時性還是會持續領先？朱澤民答詢表示，由於近四年台灣經濟成長率都比日韓高，人均GDP超車日韓情形預計最近幾年內可以保持，「但匯率我們就不敢說一定相對日韓強勢」。

立委林德福質詢，台灣今年人均GDP將超越日韓，學者點出二大關鍵，一是匯率因素，二是台灣經濟轉骨成功，但轉骨成功為什麼貧富差距愈來愈大？也不能反映在薪資上？朱澤民表示，要把每一個工作者的生產力提高，而台灣是自由經濟體系，所得會有高有低，是相對的概念，政府將透過各項社會福利措施，把錢集中用在弱勢族群，若將超徵的稅收還稅於民，會造成有錢和沒有錢的人都可以得到。

立委賴士葆指出，台灣貧富差距已擴大為6.15倍，創近十年來新高，反映國人所得分配不均更加嚴峻，貧富差距持續擴大，最高20%家庭與最低20%家庭的可支配所得，平均分別為每戶220萬元、每戶36萬元，貧富差距這麼大，有錢更有錢窮人更窮。立委張其祿表示，審計部報告亦指出，我國資本利得稅課長期未達成改善所得分配功能，造成貧者愈貧，富者愈富現象。