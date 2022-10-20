油價漲幅收歛 主計總處：有助舒緩國內物價上漲壓力

主計總處指出，今年以來受俄烏戰事影響，油價升高，6月漲至平均每桶117.7美元，年漲63.8％。惟隨美國連續升息，帶動美元升值，多國央行跟進緊縮貨幣，加上中國大陸疫情反覆，市場預期需求放緩，致油價逐月下跌，與110年同期相較，漲幅漸次收歛，9月平均降至95.3美元，年漲29.0％。10月前14日平均94.8美元，年漲15.5％，際油價下跌有助舒緩國內物價上漲壓力。

主計總處發布國情統計，國際原油受全球景氣波動、供給量能、地緣政治，以及市場投機風向等因素影響，價格波動劇烈。以OPEC油價為例，110年隨COVID-19疫苗施打普及，全球經濟活動陸續重啟，油品需求回升，價格逐步走高，全年平均每桶 69.9美元，較109年漲68.5％。今年以來則因大陸疫情反覆，市場需求放緩，與110年同期相較，漲幅漸次收歛，9月平均降至95.3美元，年漲29.0％。

主計總處表示，我國原油高度仰賴進口，價格受國際行情波動及匯率影響甚鉅。就進口原油物價指數(新台幣計價)觀察，漲跌走勢與國際油價亦步亦趨，今年以來年增幅升至5月82.54％後，逐月收歛，9月漲幅降至46.87％。

主計總處表示，原油兼具燃料與原料用途，油價高漲連帶影響我國石化產業鏈之生產成本，惟經生產過程之傳遞、稀釋，加上市場競爭因素，下游產品漲幅往往較小。就生產者物價指數(PPI)觀察，今年9月石油及煤製品較上年同期漲29.30％，化學材料及其製品與藥品漲0.19％，漲幅均明顯較先前數月縮小，且相對進口原油物價指數(漲46.87％)和緩。

消費者物價指數(CPI)之油料費因國內浮動油價調整機制及油價平穩措施，漲幅本較國際油價及進口原油物價指數和緩，今年以來隨國際行情，漲幅亦漸次收歛，9月年增率降至3.31％。