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台灣國際智慧能源周開展 五展串連迎零碳新商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

外貿協會及 SEMI 共同主辦的台灣國際智慧能源週 Energy Taiwan10月19日於台北南港展覽 1 館盛大開展，今年 Energy Taiwan 首次串連太陽光電展、風力能源展、智慧儲能應用展、多元創能展及淨零永續展五展，共有 240 家廠商使用1,000 個攤位，規模達歷年新高，較去年成長43%，為台灣最具規模的再生能源及淨零永續國際商展平台，以全新樣貌帶領業者探索零碳新商機。

外貿協會董事長黃志芳開幕致詞表示，淨零轉型歷程，就好比一次能徹底翻轉產業樣態的大型資訊革命，需要更多科技創新，帶來能源系統的改變及減碳技術的提升，也需要從國家、產業至個人全心投入，雖然是極大的挑戰，但也帶來最好的投資及成長機會。透過今年五合一展覽的加乘效果，整合前瞻產業的創新技術、產官學研的能量，期盼能串接起跨國合作與交流,實質促成與會企業的潛在商機。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，台灣2050淨零排放路徑不只是台灣對國際社會的承諾，更是要共同承擔的世代責任。為了帶動產業邁向能源轉型，SEMI透過SEMI 能源產業部及全球半導體永續委員會，雙向連結再生能源供給面與需求面的兩端，進行綠能政策及跨界技術發展的溝通交流，齊心加速綠色產業成形，一起形塑台灣淨零時代的國際競爭力。

中華民國蔡英文總統連續五年出席開幕典禮，並於致詞中提到今年是我國發展綠能以來「最風光、最亮眼的一年」，太陽光電設置量已達 9.6GW，較2016年成長豐七倍，而離岸風電也快速成長，年底預計完成200座風力機，將東北季風轉為綠電資源。政府更將投入綠色能源前端技術開發,運用科技力協助企業一起走向低碳轉型。

台灣國際智慧能源周為綠能產業最具指標性的國際專業，今年再次齊聚再生能產業的指標大廠，五項展覽中，規模成長最顯著的分別是智慧儲能應用展，較前一年有近 100%的翻倍成長；風力能源展也成長近 40%。智慧儲能應用展展示項目涵蓋儲能電池、智慧儲能系統、智慧電網、電動汽車及機車充電系統等解決方案可在展覽中一次購足。風力發電展除了多國國際開發商，也能看到風電產業邁向國產化的成果，聚集電力設施、水下基礎、海事工程、風場檢測、風力發電機組、零組件及控制系統及教育研訓機構等國內外供應鏈業者參與展出。

今年新增的多元創能展及淨零永續展呈現更多元且富豐的新興能源及淨零碳排的解決方案。多元創能展展出內容以小水力、氫能、地熱能等新興能源為主，其中包括小水力綠能產業聯盟攜八家業者展出小水力發電相關產品及系統，而台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟與英國在台辦事處組成台英氫能館；淨零永續展則有知名企業台達電子及士林電機展出智慧能源管理解決方案、台灣碳資產公司展出綠電交易服務、碳盤查及國際碳權媒合服務等。

太陽光電 綠能

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