TSIA：預估2022年台灣IC產值同比成長19.7％

集微網消息，根據台灣半導體產業協會（TSIA）統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破4萬億元新台幣，預估2022年台灣IC產業產值將達4.88萬億元新台幣，較2021年成長19.7％。

據台媒報導，TSIA今（19）日擧辦2022年會，除公佈產業數據之外，多位台廠高階管理人員在會上釋出產業趨勢觀點。

TSIA協會理事長暨台積電董事長劉德音指出，全球半導體產業的競爭與此消彼長已是進行式，供應鏈面臨挑戰比先前更嚴峻，希望全體會員共同努力，好好發展半導體，持續在國際競爭中取得優勢。劉德音針對美國擴大對中國大陸出口管製未做回應，僅表示要好好發展半導體。

美國擴大對中國出口管制，力積電董事長黃崇仁則認為，台灣半導體產業可能會受到波及。鈺創董事長盧超群更表示，全世界經濟都會受到影響，估計這波半導體產業景氣調整期約為1年。