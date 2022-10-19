快訊

32歲男想進科技業...上四大研究所問「要讀嗎？」 過來人見系所急搖頭

青山宮槍手飲彈自盡 臉書曝遺言：我受不了社會就是人吃人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TSIA：預估2022年台灣IC產值同比成長19.7％

集微網／ 集微網
針對美國擴大對中國晶片管制力道，晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音呼籲，大家好好發展台灣半導體、大家放心。記者潘俊宏／攝影
針對美國擴大對中國晶片管制力道，晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音呼籲，大家好好發展台灣半導體、大家放心。記者潘俊宏／攝影

集微網消息，根據台灣半導體產業協會（TSIA）統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破4萬億元新台幣，預估2022年台灣IC產業產值將達4.88萬億元新台幣，較2021年成長19.7％。

據台媒報導，TSIA今（19）日擧辦2022年會，除公佈產業數據之外，多位台廠高階管理人員在會上釋出產業趨勢觀點。

TSIA協會理事長暨台積電董事長劉德音指出，全球半導體產業的競爭與此消彼長已是進行式，供應鏈面臨挑戰比先前更嚴峻，希望全體會員共同努力，好好發展半導體，持續在國際競爭中取得優勢。劉德音針對美國擴大對中國大陸出口管製未做回應，僅表示要好好發展半導體。

美國擴大對中國出口管制，力積電董事長黃崇仁則認為，台灣半導體產業可能會受到波及。鈺創董事長盧超群更表示，全世界經濟都會受到影響，估計這波半導體產業景氣調整期約為1年。

半導體 台積電 劉德音

延伸閱讀

影／美擴大對中晶片管制力道 黃崇仁：台灣難以置身事外

劉德音剖析半導體：競合、消長是進行式

TSIA年會10月19日登場 劉德音勉再創產業高峰

台積電綠色製造 劉德音：在台每用1度電為世界省4度

相關新聞

蔡總統：台灣經濟疫情中逆勢成長 人均GDP可望超越日韓

民進黨今天中常會邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德，以「2023國際經濟情勢與台灣產業展望」為題進行專案報告。身兼...

央行總裁楊金龍看台灣明年低成長低通膨 今提三建言

中央銀行總裁楊金龍今（19）日前往三三企業交流會，就「在當前高度不確定環境下，台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」專題...

呼籲政府應「避戰」 林伯豐：澤倫斯基是不合格總統

中共召開20大，外界關心兩岸緊張情勢，三三會理事長林伯豐今（19）日表示，工商界除規劃組團中國交流，也預計安排訪問日本，...

TSIA：預估2022年台灣IC產值同比成長19.7％

集微網消息，根據台灣半導體產業協會（TSIA）統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破4萬億元新台幣，預估20...

主計總處：9月進口原油物價指數年漲46.87% 漲幅漸收斂

主計總處今（19）日發布國情統計通報指出，9月我國新台幣計價的進口原油物價指數年漲46.87%，惟漲幅漸次收斂。

台亞風能首次參與台灣國際智慧能源週 秉持「在地共好」精神

台灣本土離岸風電開發團隊台亞風能今年首次「2022台灣國際智慧能源週」，以「DO GOOD 台灣在地共好」為主軸，在社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。