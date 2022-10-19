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沃旭離岸風電供應商輔導基金 培植本地焊接人才與科技

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
沃旭能源19日與金屬中心共同舉辦「離岸風電供應商輔導基金」成果發表會，行政院副院長沈榮津蒞臨沃旭攤位，為在地廠商加油打氣。圖／沃旭能源提供
沃旭能源19日與金屬中心共同舉辦「離岸風電供應商輔導基金」成果發表會，行政院副院長沈榮津蒞臨沃旭攤位，為在地廠商加油打氣。圖／沃旭能源提供

沃旭能源2020年出資新台幣6千萬元作為「離岸風電供應商輔導基金」，今（19）日與財團法人金屬工業研究發展中心共同宣布執行成果，過去18個月共協助超過40家在地企業提升技術能量、108位在地人才通過國際風能組織(Global Wind Organisation, GWO)離岸風電基本安全訓練，以及輔導82位焊接技師取得高階焊工證照。

此外，有9家台灣本地中小企業因創新研發計畫以及堅實技術發展能力，獲得專案研發計畫補助，包括發展遠端焊接控制輔助系統、水下探測載具等技術研究，可望提升未來製造的品質及產能。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，很開心共同見證台灣本地廠商運用這項基金強化參與離岸風電的能力與技術，部分廠商也參與大彰化東南及西南第一階段離岸風場建置工程，並透過參與世界級大型風場的經驗取得更多機會為整體產業提供服務。

金屬中心副處長陳維德指出，台灣廠商非常有實力，技術都在一定水準之上，但面對風電零組件製造仍須重新學習，問題在相關經驗技術、水下基礎焊接與取得國際風能組織安全訓練人力不足。沃旭能源為協助提升本土供應商製造能力並克服生產挑戰及培育相關人才，提出離岸風電供應商輔導基金，期待藉此可強化本地供應鏈能力，及健全離岸風電產業供應鏈在台發展。

該筆輔導基金補助項目，包括「技術本土化」9家，研究主題有遠端輔助焊接技術、無人水下載具、衛星定位、海床測量技術；「人才培育-高階焊工培訓」18家，共82位在地人才取得高階焊工證照；「人才培育-GWO安全訓練」16家，共108位在地人才取得GWO離岸風電基本安全訓練。

離岸風電 新台幣

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