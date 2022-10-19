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欣耀脂肪肝炎新藥二期臨床結果 在美國藥學家年會發表

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

欣耀（6634）今（19）日公告，公司治療「非酒精性脂肪肝炎（Non-alcoholic steatohepatitis,NASH）」新藥SNP-630及有效代謝物的動物試驗、及二期人體臨床試驗，因具有顯著抗發炎及抗纖維化療效，已獲得2022年「美國藥學家年會」接受並於會中正式發表。

欣耀生醫說明，SNP-630為治療脂肪肝炎新成分新藥，除本身藥理活性更強外，SNP-630另有四個以上活性代謝物，已在體內試驗上證實可治療脂肪肝炎且具高度安全性，可直接作用於肝臟，降低肝脂、肝纖維化生物標記，治療脂肪肝炎。

欣耀生醫表示，公司治療NASH的新藥SNP-630、及有效代謝物之動物試驗及二期人體臨床試驗具顯著的抗發炎及抗纖維化療效，已獲2022年於美國波士頓舉行的「美國藥學家年會」(AAPS 2022 PHARMSCI 360)接受，並於近95國近5,000人大會中正式發表。

欣耀生醫指出，SNP-630治療的小鼠的肝發炎、肝脂肪變性和纖維化得到顯著改善，其ALT水平、纖維化相關生物標記（即alpha-SMA、Col1a1、Col3a1和Timp-1）均顯著降低。SNP-630和有效代謝物處理的小鼠的肝臟三酸甘油酯含量均顯著降低。在臨床試驗中，接受治療的患者在第12週時的ALT與基線值相比有顯著降低，沒有觀察到嚴重的不良事件。

而SNP-630有效代謝物表現出抗纖維化的潛力，包括顯著降低纖維化相關的生物標記(即CCL4和CCL5)。此外，FibroScan測量亦顯示其改善肝纖維化的功效。

欣耀生醫另外指出，SNP-630的有效代謝物已完成第二期臨床試驗高、低兩劑量組共36名受試者，期中

分析結果顯示。在臨床療效指標與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成在脂肪肝炎治療上的目標。SNP-630亦已獲台灣衛福部食藥署（FDA）核准進行並完成臨床一期試驗，數據顯示SNP-630在人體上具有高度安全性，目前正積極規劃臨床二期。

欣耀生醫指出，目前NASH尚無標準治療藥物，潛在商機龐大，可同時容納多個新藥。根據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟五大國家（法國，德國，義大利，西班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意志銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億美元。

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