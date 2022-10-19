台電參展國際智慧能源週 「絕美全白貨櫃」秀光儲成果

「2022台灣國際智慧能源週」今（19）日於南港展覽一館盛大開幕，台電繼去年首度參展，今年再以國內首座MW級「光儲合一」結合太陽光電場與儲能的台南鹽田光電儲能園區成果（南鹽光儲）參與展出，在展館現場打造擬真縮小版的全白儲能貨櫃。

台電說明，持續努力確保穩定供電、發展再生能源並落實能源轉型，今年因應國家淨零排放路徑正式宣示2050「電力淨零」目標。而本次台電展場即位於「淨零永續展」，特別結合甫完工的南鹽光儲能園區主題核心，除介紹國內首座「光儲合一」場域運作和功能應用等電力知識，更結合數位面板展示儲能系統充放電曲線，打造擬真絕美純白儲能貨櫃，瞬間成為現場打卡拍照夯點。

台電指出，2020年於台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW（百萬瓦）的南鹽光，每年可發出約2億度綠電，等同近5萬戶家庭一年用電，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有既有滯洪功能。為讓綠能效益極大化，台電今年更結合光電場址建置裝置容量達20MW（百萬瓦）、同時也是國內現今最大的儲能系統，打造全台首座光儲合一場域。

台電表示，儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電與電網頻率，以減少系統波動並維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰使用，亦可於遇突發電力事件時提供電網穩定輔助功能，爭取分秒必爭的緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。

能源局亦將在21日於國際智慧能源週頒發國內太陽光電產業最高榮譽─第九屆「優良太陽光電系統光鐸獎」，台電2019年啟用的100MW彰濱光電場獲得該獎項肯定，由總經理王耀庭代表接受行政院副院長沈榮津頒發「優良地面型系統獎」。

台電分享，活動今開幕將於南港展覽1館免費展出至10月21日（每日10-17時，21日10-16時），台電展區現場還有AR手機互動小遊戲，配合完成就可領取「限量」迷你版儲能貨櫃造型收納盒。此外，展期拍照上傳FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/Dr.enegy），更將加碼抽出3名幸運兒，可獲前往台南來趟獨家解密體驗之旅，除有專車接送及導覽解說，還可品嘗府城在地美食，還不立馬動身逛展去！