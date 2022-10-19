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遭批賺暴利 高端：勿信不實傳言

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

高端疫苗遭批賺取暴利，高端表示，自2020年初新冠疫情來襲，高端疫苗隨即與美國國衛院洽談技術移轉，全體員工夜以繼日投入疫苗研發，進行多項臨床前研究及9項人體臨床試驗。迄今公開發表新冠疫苗研究共16篇論文，通過同儕審查發表於國際性期刊的論文10篇，其中在台灣本土進行的擴大二期臨床研究刊登於全球頂尖生醫專業期刊《刺胳針呼吸醫學》，研發成果公開透明且受到國際機構肯定。

高端疫苗表示，根據財報，新冠疫苗累計銷售淨額為新台幣36.2億元，但自2020年起至2022年上半年，在2年半的時間內，研發及生產新冠疫苗支出合計達33.5億元，包括投入新冠疫苗研發、臨床試驗費用22.4億元，及疫苗之生產成本11.1億元，高端已在台灣建立良好的新冠疫苗研發及生產基礎，累計投入達30-40億元的研發及生產金額，絕非外界誤傳的暴利。

高端也說，除研發生產及銷售數字外，高端於2021年獲疫管署4.6億元之研發補助，並於取得EUA核准後回饋贈送20萬劑疫苗予疫管署。

高端表示，生技醫藥研發有不確定的風險，為快速因應緊急疫情，各國政府積極扶持並獎勵新冠疫苗研發，例如美國曲速行動提供180億美元的疫苗研發補助、各疫苗廠商亦從其他國家政府取得數億至數十億美元的補助，台灣國產疫苗廠商規模及資源有限，要與國際大廠開發競爭同類產品已屬不易，高端疫苗在台灣的研發生產及政府採購過程皆合法合規，民眾切勿輕信不實傳言以致產生誤解。

疫苗

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