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台電國際智慧能源周 秀「絕美全白貨櫃」光儲成果

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
「2022台灣國際智慧能源週」今（19）日於南港展覽1館盛大開幕，台電今年以國內首座MW級「光儲合一」結合太陽光電場與儲能的台南鹽田光電儲能園區成果（南鹽光儲）參與展出，總統蔡英文及行政院副院長沈榮津親臨展場觀展並予以肯定。圖／台電提供
「2022台灣國際智慧能源週」今（19）日於南港展覽1館盛大開幕，台電今年以國內首座MW級「光儲合一」結合太陽光電場與儲能的台南鹽田光電儲能園區成果（南鹽光儲）參與展出，總統蔡英文及行政院副院長沈榮津親臨展場觀展並予以肯定。圖／台電提供

「2022台灣國際智慧能源周」今（19）日開幕，台電今年再以國內首座MW級「光儲合一」結合太陽光電場與儲能的台南鹽田光電儲能園區成果（南鹽光儲）參與展出，在展館現場打造擬真縮小版的全白儲能貨櫃，展出至10月21日，現場參與抽獎有機會可前往台南來趟獨家解密之旅。

台灣國際智慧能源周由外貿協會及國際半導體產業協會（SEMI）主辦，今日於南港展覽1館由總統蔡英文及各界貴賓共同揭開序幕，展覽包含「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」、「多元創能展」及「淨零永續展」五大主題，吸引近250間國內外企業參展，展出超過900個攤位。

台電說明，本次台電展場位於「淨零永續展」，特別結合甫完工的南鹽光儲能園區主題核心，除介紹國內首座「光儲合一」場域運作和功能應用等電力知識，更結合數位面板展示儲能系統充放電曲線，打造擬真絕美純白儲能貨櫃。

台電指出，2020年於台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW的南鹽光，每年可發出約2億度綠電，等同近5萬戶家庭一年用電，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有既有滯洪功能。為讓綠能效益極大化，台電今年更結合光電場址建置裝置容量達20MW、同時也是國內現今最大的儲能系統，打造全台首座光儲合一場域。

台電表示，儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電與電網頻率，以減少系統波動並維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰使用，也可於遇突發電力事件時提供電網穩定輔助功能，爭取分秒必爭的緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。

能源局將在21日於國際智慧能源周頒發國內太陽光電產業最高榮譽─第九屆「優良太陽光電系統光鐸獎」，台電2019年啟用的100MW彰濱光電場獲得該獎項肯定，由總經理王耀庭代表接受行政院副院長沈榮津頒發「優良地面型系統獎」。

太陽光電 台電 合一

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