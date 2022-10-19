綠能加持士電今年營收 獲利衝新高

士林電機（1503）綠巨能打造綠能系統全方位解決方案，總經理謝漢章士電朝著綠電全方位解決方案的一條龍業者，指出隨著全球推動淨零碳排推動，士電的競爭力全面浮現，協助海外客戶轉型搶攻全新的綠能商機，士電今年有信心全年營收、獲利衝新高。法人推估，全年營收挑戰350億元、EPS上看4元。

謝漢章今天指出，士電的綠能發展主軸分為四大區塊，重電一直是士電營收占比最大的部分，太陽能儲能市占率達60%，未來在綠電供應者包括漁電共生、電廠EPC統包工程；其次，升壓站建置自用及供應他人；第三，儲能案場的規劃到維運；第四綠能應用包括充電站、樁，DC開關及EV Powertrain。

今年四大事業體全面成長，占營收比重最高重電事業表現非常出色，主要是轉型到綠能及儲能等建造，今年也成立綠巨能公司，資本額10億元，士電未來不只能替客戶建置綠能事業，也要做綠電的發電業者，已經在台西買地130公傾的土地，進軍魚電共生，士電就可以成為綠建置到供電一條龍的業者。

謝漢章進一步表示，全面積極轉型為綠電供應業者，在雲林台西一帶已取得超過130公頃土地，目標建置160MW以上的漁電共生太陽能電廠，且持續擴大獵地，並於今年9月向台電提出自建300MW太陽能共用升壓站，未來除供應自有電廠使用外，也協助緩解雲林台西一帶太陽能升壓站不足的問題。

台灣各大工廠也會增加太陽能收電的布局，包括新竹重電、新豐及電裝三廠，自建屋頂型太陽能電廠，總建置容量近5MW。

另外，在海外市場的開拓方面，美國的相關訂單主要是鎖定180KW的充電樁，而日本之外還有東南亞均是兩年多前就開始出貨。士電旗下的電動車充電樁事業群，海外市場布局也持續傳佳音，繼過去兩年已經出貨至日本與東南亞市場後，近期美國布局已取得美國客戶訂單，預計相關訂單將在2023年的第二季出貨，首批出貨量可望超過100支。